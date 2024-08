Combattre les incendies, les traitements psychédéliques, le mystère de la "star zombie": retrouvez les histoires du jour

👋 Bienvenue chez 5 Things PM ! Il n'est pas surprenant que manger sainement puisse vous aider à éviter des maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiaques. Mais une nouvelle étude a montré qu'un régime anti-inflammatoire peut également réduire votre risque de démence de 31%.

Voici ce que vous pourriez avoir manqué pendant votre journée bien remplie :

5 choses

1️⃣ Lutte contre les incendies : Une startup appelée Urban Sky qui conçoit des ballons haute altitude souhaite utiliser sa technologie comme moyen peu coûteux de détecter, suivre et prévenir les incendies de forêt. Les ballons sont équipés de capteurs infrarouges pour mesurer la densité de la végétation et l'humidité du sol.

2️⃣ Mauvais signe ? Home Depot lance un avertissement alors que les clients dépensent moins pour les projets d'amélioration de la maison en raison des craintes concernant la dégradation de l'économie. ➕ Big Lots ferme des centaines de magasins après avoir précédemment déclaré qu'elle pourrait faire faillite.

3️⃣ Études psychédéliques : Le chemin vers l'approbation fédérale pour les traitements médicaux impliquant des psychédéliques peut être plus difficile maintenant, mais les experts affirment qu'ils ne comptent pas abandonner. La FDA a rejeté l'utilisation de MDMA, couramment connu sous le nom d'ecstasy, comme traitement du trouble de stress post-traumatique.

4️⃣ 'Étoile zombie' : Il y a presque 1 000 ans, une supernova brillante a éclairé le ciel nocturne. Les astronomes pensent avoir enfin résolu le mystère cosmique de l'étoile mourante qui les a intrigués pendant des siècles.

5️⃣ Douleurs de croissance : Vous vous surprenez souvent à comparer vos enfants à leurs camarades et à vous inquiéter de leur santé ? Un expert affirme que les enfants prospèrent à toutes les tailles et que le jugement peut faire plus de mal que de bien.

Regardez ça

🫨 Secouée : Un séisme de magnitude 4,4 qui a ébranlé la région de Los Angeles a interrompu plusieurs émissions en direct et enregistrées, y compris celle de Malika Andrews sur ESPN. Elle a géré la situation comme une professionnelle.

En vedette

• Le PDG de Chipotle, Brian Niccol, prend la tête de Starbucks• Ernesto se renforce en traversant les îles des Caraïbes• Le policier du Ohio qui a tiré mortellement sur Ta’Kiya Young, une jeune femme de 21 ans enceinte, est inculpé de meurtre

Ce qui fait jaser

📺 'Fils à maman' : Après un départ émotionnel de 'The Bachelorette', l'ancien joueur de basket-ball professionnel Grant Ellis va chercher l'amour dans la nouvelle saison de 'The Bachelor'.

Regardez ça

🕷️ Calme sous pression : Les araignées Jorō, apparues pour la première fois aux États-Unis en 2013, ont la particularité de prospérer dans des environnements à haute pression. Voici pourquoi elles ne sont pas dérangées par la vie dans des zones urbaines animées.

70 millions de dollars

🚗 C'est la valeur estimée d'une rare Mercedes W196 Streamliner de 1954 sur le point d'être vendue avec d'autres voitures de course légendaires par le musée du Indianapolis Motor Speedway.

Citation

💬 Conseils TikTok : Les conseils de LeBron, teintés d'humour, sur le fait d'être 'très réservé, très mindfulness', sont rapidement devenus la dernière expression à la mode.

Quiz

💎 Il y a presque cinq ans, des bijoux d'une valeur de 124 millions de dollars ont été volés lors d'un cambriolage spectaculaire au musée Grünes Gewoelbe de quelle ville européenne ?A. VienneB. DresdeC. CopenhagueD. Amsterdam⬇️ Faites défiler pour connaître la réponse.

Spotlight sur le sport

⚽ Gros argent : Le footballeur star de Real Madrid, Vinícius Jr, a reportedly été offert un contrat d'une valeur supérieure à 1 milliard de dollars pour jouer en Arabie saoudite.

Bonne humeur

😎 Nous aimons terminer sur une note positive : Les audiences pour les Jeux olympiques de Paris ont augmenté de 82 % par rapport aux Jeux de Tokyo, offrant un grand coup de pouce à NBC et les rendant les Jeux olympiques les plus diffusés de tous les temps.

