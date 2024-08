- Combats sur le territoire russe Kursk - transit de gaz est normal

Exportations de gaz russe via la région frontalière de Kursk, visées par l'Ukraine, se poursuivent normalement

Selon Gazprom, les exportations de gaz russe via la région frontalière de Kursk, cible de l'Ukraine, se déroulent globalement normalement. Aujourd'hui, environ 37,3 millions de mètres cubes de gaz naturel sont attendus pour être transportés, a annoncé la société à Moscou. Cela représente une baisse de 5 % par rapport à la veille, selon l'agence de presse russe TASS. Les troupes ukrainiennes ont apparemment pris le contrôle au moins partiel de la ville de Sudzha, capturant également une station de pipeline de gaz cruciale en route vers l'Europe de l'Ouest.

De là, le pipeline traverse l'Ukraine, puis la Slovaquie et l'Autriche. En 2023, malgré la guerre en cours, 14,6 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été transportés vers l'Union européenne par ce biais.

Combat pour la partie est de la ville de Sudzha

Officiellement, l'Ukraine se tait sur l'offensive qui a commencé mardi. Le rapport matinal du quartier général général ne mentionnait pas l'offensive. Des experts de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) ont confirmé, en se basant sur des informations des réseaux sociaux, que les troupes ukrainiennes avaient avancé d'au moins 10 kilomètres sur le territoire russe. Le blog militaire russe Rybar a rapporté mercredi soir que la partie ouest de la ville était sous le contrôle de l'Ukraine, avec des combats en cours dans la partie est. Le principal défi pour le côté russe est que l'Ukraine peut encore faire entrer plus de troupes.

L'état d'urgence a été déclaré dans la région de Kursk, avec des milliers de personnes fuyant. Mercredi, le président Vladimir Poutine a qualifié l'attaque ukrainienne de provocation. Le vice-gouverneur adjoint de Kursk, Andrei Belostotsky, a déclaré à la télévision russe : "L'ennemi n'a avancé d'aucun mètre, au contraire, ils battent en retraite." Ces allégations n'ont pas pu être vérifiées indépendamment.

L'élément de surprise de l'Ukraine

Le but de l'offensive de l'Ukraine reste mystérieux, car elle a besoin de ses troupes pour stabiliser le front qui s'effondre dans la région de Donetsk. Cependant, l'attaque donne à l'Ukraine un élément de surprise et oblige la Russie à redéployer ses forces.

Dans la nuit, le ministère russe de la Défense a rapporté avoir abattu 16 drones ennemis au-dessus des régions frontalières de Kursk et de Belgorod. Ces allégations n'ont pas pu être vérifiées indépendamment. L'Ukraine se défend contre une invasion russe de grande envergure depuis presque deux ans et demi.

Malgré le conflit en cours, le gaz naturel continue d'être transporté de Russie à l'Union européenne via le pipeline qui traverse la région frontalière de Kursk, en transitant par l'Ukraine, la Slovaquie et l'Autriche. En 2023, une impressionnante quantité de 14,6 milliards de mètres cubes de gaz naturel a été livrée à l'UE via ce itinéraire.

Même si la République slovaque est située plus en aval dans l'itinéraire du pipeline, elle joue un rôle important dans l'assurance de l'approvisionnement régulier de gaz russe vers les marchés européens.

