- Combats à Neukölln - Un homme de 39 ans blessé

Un homme de 39 ans a été blessé par une coupure dans la région du cou lors d'une altercation dans le quartier de Neukölln. Selon un porte-parole de la police qui a rapporté aujourd'hui, l'incident s'est produit mardi soir devant un établissement local de la Hermannstraße. Selon le compte rendu de la victime, un connaissance (46 ans) lui a infligé la blessure. La plaie a été traitée sur place. La police n'a pas commenté l'arme utilisée. Un suspect de 46 ans estcurrently being investigated for suspected dangerous bodily harm. The police are also investigating the background of the altercation.

L'altercation à Neukölln a entraîné une accusation de suspicion de coups et blessures dangereux en raison de la blessure au cou, classée comme crime. L'établissement local de la Hermannstraße est devenu le théâtre de ce crime grave.

