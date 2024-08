- Coman accepte de déménager en Arabie Saoudite.

Il semble que le départ de Kingsley Coman de Bayern Munich pourrait être imminent, avec des rumeurs qui circulent sur son transfert vers l'Arabie saoudite. Selon le quotidien sportif français "L'Equipe", l'ailier aurait déjà conclu un accord avec Al-Hilal. Les rapports indiquent qu'il a déjà fait part de ses intentions aux plus hautes instances de Bayern Munich. Sky Sports ajoute que Bayern et Al-Hilal ont allegedly trouvé un accord concernant le transfert de Coman. Cependant, le Français était toujours présent à l'entraînement public de Bayern mercredi matin.

Al-Hilal peut déjà compter sur une attaque de choix avec les stars brésiliennes Neymar, Malcom et Kalidou Koulibaly. João Cancelo, ancien joueur de Bayern, a également rejoint le club saoudien récemment. Un déménagement en Arabie saoudite ne serait peut-être pas un avantage significatif pour les chances de Coman avec l'équipe de France, compte tenu de son temps de jeu limité lors de l'Euro cette année. Cependant, l'entraîneur de l'équipe nationale Didier Deschamps n'a pas exclus une telle possibilité.

Coman représente Bayern depuis 2015, ayant remporté huit championnats et trois titres de coupe. Son plus grand fait d'armes est d'avoir marqué le but décisif contre Paris Saint-Germain lors de la finale de la Ligue des champions en 2020. Son contrat avec Bayern court jusqu'en 2027.

