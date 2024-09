- Cologne soutient avec enthousiasme le parcours Schalke - Lieberknecht à Darmstadt

Jeune Capitaine de 1. FC Cologne Triomphant, Leve les Bras, Fête uneVictoire Historique. "Cela Compte Beaucoup pour Moi en Tant que Résident de Cologne," Dit Jan Thielmann, Plus Jeune Capitaine de l'Histoire de FC, Apres une Victoiredéterminante de 3:1 Contre FC Schalke 04 dans le Premier Match de 2e Bundesliga. "Nous Avons Vraiment Brillé avec Nos Joueurs Vites, Nous Ne Sommes Pas une Équipe Qui Se Contented'un Simple Recul."

Avec cette victoire, 1. FC Cologne se positionne comme candidat pour la promotion en 2e Bundesliga, où l'entraîneur Torsten Lieberknecht avait déjà quitté SV Darmstadt 98 lors de la quatrième journée de match. "Aujourd'hui n'est pas un grand jour pour SV Darmstadt 98. Une personne qui a profondément lié avec les lys et a apporté des contributions significatives au club n'est plus notre entraîneur," a déclaré le président de SVD Rüdiger Fritsch après la défaite dévastatrice de 0:4 contre SV Elversberg et la relégation à la deuxième dernière position du tableau.

Cologne Surpasse Schalke

À Gelsenkirchen, l'équipe de Cologne a envoyé un message aux concurrents rivaux avec des performances exceptionnelles. "Ces victoires nous aident dans notre poursuite de la progression," a déclaré l'entraîneur de FC Gerhard Struber. La interdiction de transfert imposée par la FIFA pourrait encore avoir un impact favorable sur l'équipe de Struber. Cinq jeunes de l'académie du club ont commencé le match.

Damion Downs (25e minute), Linton Maina (45+1), et Tim Lemperle (46e) ont marqué pour Cologne dans le match entre les deux originaux de Bundesliga. Le capitaine de Schalke, Kenan Karaman (66e, penalty), était le seul à marquer pour Schalke. "Ces trois buts n'auraient pas dû arriver. Nous avons défendu trop facilement," s'est plaint le capitaine de Schalke. "Il était clair que nous ne pouvions pas suivre contre une équipe de premier plan comme Cologne."

Düsseldorf Montre son Flair Offensif

Les perdants des barrages de relégation de la saison dernière, Düsseldorf, ont déjà prouvé leur flair offensif et ont pris la tête du classement. Le nouveau venu Danny Schmidt a marqué le but vainqueur de 1:0 après une prestation impressionnante contre Hannover 96. "Nous ne pouvons pas être blâmés pour nos résultats des dernières semaines. C'était assez excitant aujourd'hui, et nous entrons dans la pause internationale avec une bonne sensation," a déclaré l'entraîneur de Fortuna Daniel Thioune.

Paderborn Rate la Première Place

SC Paderborn a raté la première place. Les Est-Ouestphaliennes n'ont réussi qu'un match nul sans but contre le promu SSV Ulm. Karlsruhe est monté à la deuxième place avec une victoire serrée de 2:1 contre Eintracht Braunschweig, laissant les Saxons sans point en bas du tableau.

SpVgg Greuther Fürth et 1. FC Magdeburg ont célébré des victoires à l'extérieur surprises de 4:0. Les Magdebourgeois ont imité la performance de 1. FC Nuremberg dans leur propre stade. Fürth a battu Jahn Regensburg.

HSV Imprime le Pas

Hamburger SV est sorti vainqueur de son match à domicile contre Preußen Münster 4:1. L'avant Robert Glatzel a célébré son

