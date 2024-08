Cologne est en train de remplir Braunschweig de buts

Dans leur confrontation contre Eintracht Braunschweig, le 1. FC Cologne a affiché une dominance tout au long du match. Résultat, l'équipe a également remporté ses premiers points de la saison de 2. Bundesliga avec cette victoire. Un joueur de Cologne a même deux raisons de se réjouir.

Le 1. FC Cologne, relégué de la Bundesliga, s'adapte maintenant efficacement en 2. Bundesliga au troisième jour de match. Après avoir remporté un seul point lors de ses deux premiers matchs (une défaite 1-2 contre Hamburger SV et un match nul 2-2 contre SV Elversberg), les Rhénans ont remporté une victoire écrasante 5-0 contre Eintracht Braunschweig.

Le capitaine Timo Hübers a ouvert le score avec une puissante tête (26') devant 50 000 fans. Dejan Ljubicic, dont le départ est annoncé, a ensuite étendu l'avance avec une action impressionnante (34'). Les actions ont continué avec des buts de Tim Lemperle (58') et Ljubicic (61') après la pause. En fin de match, le remplaçant Luca Waldschmidt, critiqué pour ses performances, a également trouvé le chemin des filets.

Cologne a commencé le match de manière agressive, poussant Braunschweig dans leur propre moitié de terrain. Leur pression a finalement payé lorsque Hübers a marqué sur un corner de Linton Maina après 26 minutes. Lemperle et Maina ont combiné efficacement sur le côté gauche pour marquer le deuxième but.

Le match n'a pas été affecté par la forte pluie, la foudre et le tonnerre, et Cologne a maintenu son élan. Braunschweig n'a pas réussi à résister à l'offensive de Cologne et a eu du mal à riposter. Après la pause, ils ont réussi quelques tirs mais le but de Lemperle a scellé leur sort.

Braunschweig, qui a subi des défaites contre Schalke 04 (1-5) et 1. FC Magdeburg (1-3) en championnat, ainsi qu'une élimination en DFB-Pokal contre Eintracht Frankfurt (1-4), reste toujours dernier du classement sans point.

La victoire contre Eintracht Braunschweig en 2. Bundesliga renforce la détermination du 1. FC Cologne à faire son retour dans le sport. Après une performance sportive impressionnante, ils sont maintenant à six points, laissant leurs rivaux sportifs lutter en bas du classement.

