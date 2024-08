Cologne connaît des averses directes vers Braunschweig

Dans le match de la 2. Bundesliga contre Eintracht Braunschweig, le 1. FC Cologne a véritablement dominé tout le match. Cette performance exceptionnelle a permis à l'équipe locale de décrocher ses premiers points de la saison. Notamment, un joueur de Cologne a eu le plaisir de célébrer deux fois, tandis que les visiteurs se sont trouvés en crise.

Précédemment en difficulté en Bundesliga, le 1. FC Cologne a fait une forte remontée lors du troisième jour de match. Après avoir remporté un seul point lors de ses deux premiers matchs, les Rhénans ont livré une victoire écrasante de 5-0 (2-0) contre Eintracht Braunschweig.

Le capitaine Timo Hübers a ouvert le score en marquant le premier but après 26 minutes, suite à un coup franc de Linton Maina. Dejan Ljubicic, qui avait fait l'objet de spéculations sur son transfert, a ensuite doublé l'avantage en marquant un but collectif (34'). Tim Lemperle (58') et Ljubicic (61') ont porté le score à 4-0 en deuxième période, tandis que le remplaçant Luca Waldschmidt a ajouté un cinquième but tardif, réduisant au silence les critiques de ses performances.

Depuis le début, Cologne a montré une intense énergie, maintenant la pression sur les invités et les poussant dans leur propre moitié de terrain. Cet effort a été récompensé par une avance précoce lorsque Hübers a marqué de près après une action collective.

Malgré la pluie et les éclairs intenses tout au long du match, l'élan de Cologne n'a pas diminué. Braunschweig a offert peu de résistance et a été en difficulté pendant tout le match. Après la pause, les visiteurs ont montré quelques améliorations et ont créé quelques occasions, mais Lemperle a mis fin à tout espoir de remontée en marquant le cinquième but.

Entre-temps, Braunschweig continue de lutter en 2. Bundesliga, terminant le match sans point. Ils avaient commencé la saison encore plus mal, subissant deux lourdes défaites en championnat (1-5 contre Schalke 04 et 1-3 contre 1. FC Magdeburg) et une élimination précoce en coupe d'Allemagne (1-4 contre Eintracht Frankfurt).

