- Collision impliquant huit véhicules ayant causé des dommages d'environ 120 000 EUR.

Près de la Bundesstraße 14, à proximité de Fellbach (district de Rems-Murr), un accident en chaîne impliquant six véhicules et deux camions s'est produit. Les autorités ont estimé les dommages totaux à environ 120 000 euros. Initialement, un conducteur de 52 ans qui n'a pas freiné a percuté un trafic stationnaire et a heurté un autre véhicule. Le conducteur de 52 ans, ainsi que les conducteurs de 22 et 23 ans de l'autre voiture, ont subi des blessures légères.

Suite à cet événement, quatre voitures supplémentaires et deux camions se sont percutés. Un conducteur de 25 ans a également subi des blessures légères. La section reliant Fellbach-Sud à Waiblingen-Sud a été fermée dans le sens d'Aalen pendant environ quatre heures.

L'accident en chaîne a continué de causer des ravages, entraînant la collision de quatre voitures supplémentaires et de deux camions. Heureusement, le conducteur de 25 ans n'a subi que des blessures légères en raison de cet accident ultérieur.

Lire aussi: