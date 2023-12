Collin Morikawa : "C'est incroyable d'avoir une amitié" avec Tiger Woods - "Il a développé ce jeu comme personne d'autre ne l'a fait".

Morikawa n'est devenu professionnel qu'en 2019, mais il est déjà entré dans l'histoire en devenant le premier golfeur masculin à remporter à la fois le championnat PGA et l'Open lors de ses débuts en tournoi.

Bien qu'il joue au golf depuis un âge relativement précoce, Morikawa n'a pas vraiment regardé ce sport pendant son enfance. Par conséquent, il n'a jamais vraiment considéré les grands joueurs comme des héros ou comme une source de motivation, comme le feraient de nombreux golfeurs en herbe.

Woods fait toutefois exception à la règle.

"Je pense que lorsque vous parlez de Tiger Woods à quelqu'un qui ne connaît rien au golf, il sait qu'il représente le golf et le sport du golf", explique Morikawa à Becky Anderson de CNN.

"Ce qu'il a fait pour ce jeu, comment il a changé l'évolution non seulement de l'aspect physique, de l'aspect mental, mais aussi de la croissance du jeu dans le monde entier. C'est quelqu'un que j'admire.

"C'est incroyable d'avoir une amitié avec lui, de le connaître, de lui parler et c'est ce qui est le plus cool, c'est qu'il a fait évoluer ce sport comme personne d'autre ne l'a jamais fait.

"Il n'y a que quelques athlètes dans le monde auxquels je pense, et que tout le monde peut penser, qui ont fait cela pour leur sport respectif. C'est donc, bien sûr, quelqu'un que j'admirerai".

Morikawa se souvient d'un moment particulier de leur relation.

Lors du Farmers Insurance Open 2020 - la première fois que Morikawa était associé à Woods sur le PGA Tour - Woods a frappé un drive au milieu du fairway, puis s'est tourné vers Morikawa et lui a fait une blague.

"Je me suis demandé ce qui se passait : Je me suis demandé ce qui se passait. C'est bizarre", se souvient-il. "Il essaie de me battre, je le sais, et moi aussi j'essaie de le battre. Mais cela rendait les choses encore plus relaxantes et on pouvait voir son côté humain.

"Je pense que ce que j'ai réalisé, c'est que nous ne sommes pas seulement des golfeurs, et je pense que tout le monde a cette perception, que tout ce que nous faisons, c'est jouer au golf 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il y a tellement plus derrière les couches de chaque personne ici, et c'est cool d'apprendre à connaître ces gens en tant qu'êtres humains".

Leur association lors de ce tournoi a été un moment important pour les deux joueurs - et un moment qui aura fait sentir à plusieurs téléspectateurs qu'ils étaient vieux - car Morikawa est devenu le premier joueur né après que Woods soit devenu professionnel en 1996 à être associé au 14 fois vainqueur d'un tournoi majeur dans une épreuve du circuit de la PGA.

Si Morikawa avait joué à l'époque, il pense que leur amitié ne se serait peut-être pas développée.

"C'est tellement différent parce qu'on entend ces histoires quand il est passé professionnel très tôt, quand j'étais très jeune, qu'il ne parlait à personne", dit-il. "Il était très concentré, très concentré.

"Il est évident qu'il a beaucoup grandi. Il est à un autre stade de sa vie. Il a deux enfants. Heureusement, il est beaucoup plus détendu".

Ne parlez pas de rupture

Outre sa victoire au championnat PGA en 2020 et à l'Open l'année suivante, Morikawa a couronné une année 2021 remarquable en remportant le DP World Tour Championship, qui clôt la saison du Tour européen, et en devenant le premier Américain de l'histoire à gagner la Race to Dubai.

Le succès durable de Morikawa en 2021 - qui a également contribué à la victoire de Team USA en Ryder Cup - a prouvé que 2020 n'était pas un coup de chance, mais le joueur de 24 ans n'a pas dit que 2021 avait été son année de prédilection.

"J'aime bien que vous parliez d'une année charnière, car je ne vois pas les choses de cette façon", explique-t-il. "Je suis sûr que beaucoup de gens le font et ne vous méprenez pas, l'année que j'ai vécue en 2021 a été extraordinaire - un WGC, un Majeur, la Race to Dubai, un DP World Tour Championship - mais je la vois comme une année où il y a tant d'endroits à améliorer, tant d'endroits où l'on peut s'améliorer.

"Et c'est ainsi que je continue à m'améliorer, parce que je pense que j'ai une telle marge de progression que je suis prêt à en faire plus. Il ne s'agit pas de se demander comment faire mieux que l'année dernière, comment faire ceci, comment faire cela. Comment faire ceci ? Comment faire ça ? C'est juste : "Je veux gagner plus. Je veux être plus compétitif. Et quand je n'y parviens pas, je dois comprendre pourquoi".

Bien qu'il soit encore loin, Morikawa a déjà commencé à penser à la défense de son titre à l'Open en juillet.

Le natif de Los Angeles a réalisé une belle performance en défendant son titre du PGA Championship l'année dernière, terminant finalement huitième ex aequo, mais il a l'intention de faire mieux sur le prestigieux parcours de St Andrews, surnommé "la maison du golf".

"Chaque fois que vous défendez un tournoi, c'est spécial parce que vous avez évidemment gagné ce tournoi l'année précédente", explique-t-il. "Mais quand il s'agit de l'Open Championship, c'est encore plus spécial. C'est un tournoi majeur... quand c'est le 150e, comment faire mieux ?

"Andrews, la maison du golf, beaucoup de choses devaient s'aligner pour arriver là en tant que champion en titre.

"Mais je ne veux pas me contenter de me présenter en tant que champion en titre et d'être connu pour cela. Je veux me présenter comme un prétendant. Je veux gagner et, je l'espère, défendre à nouveau. C'est donc l'objectif numéro un, évidemment, se présenter et gagner à nouveau.

Si l'on se fie aux 2021 ans de Morikawa, il est peu probable qu'il arrête de gagner de sitôt.

