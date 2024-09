- Collectif des locataires: de plus en plus de personnes sont renvoyées pour des raisons personnelles

Sur le marché de la location à Hambourg, il y a eu une augmentation des expulsions de locataires par leurs propriétaires au motif qu'ils ont besoin du logement pour eux-mêmes, selon l'Union des Locataires. "L'expulsion pour 'besoin personnel' est utilisée comme moyen de libérer des propriétés qui sont ensuite vendues ou louées à un prix plus élevé, et dans des situations où les locataires font valoir leurs droits et deviennent gênants", a déclaré Marielle Eifler, vice-présidente de l'Union des Locataires à Hambourg, à l'agence de presse allemande.

Les chiffres exacts ne sont pas connus de l'Union. "Nous ne pouvons nous baser que sur les statistiques fournies par l'assurance juridique de l'Union des Locataires allemande, qui indique environ 100 cas au cours des trois dernières années où une assurance juridique était nécessaire", a déclaré Eifler. L'Union des Locataires estime qu'au moins deux fois plus d'incidents sont en suspens dans les tribunaux de Hambourg, non résolus par l'assurance juridique de l'Union des Locataires allemande.

Motif suspect : Capitaliser sur le logement

L'Union des Locataires évoque les facteurs suivants : "Hambourg a déjà un marché du logement très tendu, des taux d'occupation historiquement bas, un faible turnover de la propriété avec ses conséquences caractéristiques (effet de verrouillage), et un nombre accru d expulsions. Cela signifie probablement que les propriétaires libèrent des propriétés pour les relouer sur le marché au profit maximum", a déclaré Eifler.

L'Union des Locataires recommande de recourir à l'action en justice uniquement en cas de nécessité. L'assurance juridique de l'Union des Locataires allemande signale de nombreux cas qui se sont soldés défavorablement pour les locataires en raison de l'incapacité à vérifier la revendication du propriétaire de 'besoin personnel' en justice. "Il est toujours judicieux de consulter un conseiller juridique avant de saisir la justice et de chercher une résolution pacifique avec le propriétaire, en évitant un procès", suggère l'expert.

La pénurie de logements à Hambourg pourrait aggraver la situation, les propriétaires cherchant à tirer parti de la forte demande en expulsant des locataires au motif de "besoin personnel" pour vendre ou louer la propriété à un prix plus élevé. Cette situation de motif suspect : Capitaliser sur le logement, a entraîné une estimation de 100 cas d expulsions vérifiées au cours des trois dernières années, l'Union des Locataires estimant qu'au moins deux fois plus de cas restent en suspens dans les tribunaux de Hambourg.

