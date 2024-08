- Collectif agricole: les rendements en 2024 montrent une baisse significative

Les agriculteurs en Allemagne font face à une récolte de blé moins que satisfaisante cette saison, grâce aux averses incessantes. L'Union des agriculteurs allemands prévoit un rendement d'environ 39,3 millions de tonnes, en baisse par rapport aux 42 millions de tonnes de l'année dernière. Rukwied, président de l'Union des agriculteurs allemands, a qualifié cela de "réalité choquante". Les cultures et, dans certaines régions, leur qualité ont souffert des pluies continues et parfois torrentielles.

Rukwied a qualifié cette récolte de "nouveau coup dur" qui a abouti à une grosse déception. Il a souligné la période prolongée d'humidité excessive de l'automne au début de l'été, ainsi que le manque de soleil. De plus, les pluies fréquentes pendant la période de récolte ont ralenti les moissonneuses-batteuses. Une fois de plus, la piètre récolte de grains sert de rappel brutal des effets du changement climatique. L'union a appelé les politiques à abolir les "règlements déraisonnables et impractical" pour l'industrie, tels que ceux liés aux pesticides.

Rukwied a exprimé ses préoccupations quant à une "baisse dramatique des prix", en particulier sur le marché des grains. Associée à des coûts opérationnels élevés, tels que l'énergie, réaliser des bénéfices dans l'agriculture de grains en Allemagne devient de plus en plus difficile.

