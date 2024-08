Colin Kaepernick ne sera pas dans les Chargers cette année, dit l'entraîneur-chef Jim Harbaugh

"J'adore Colin," a déclaré Harbaugh aux reporters jeudi. "Mais il ne sera pas dans mon équipe d'entraîneurs cette année, et il ne sera pas non plus sur la liste des joueurs."

Cela suit la révélation selon laquelle Harbaugh était ouvert à la possibilité que Kaepernick rejoigne un jour l'équipe en tant qu'entraîneur.

"Si c'était le chemin qu'il devait emprunter, je pense que ce serait formidable," a déclaré Harbaugh à USA TODAY après une séance d'entraînement la semaine dernière. "Il serait un excellent entraîneur, si c'était le chemin qu'il choisissait."

Harbaugh a déclaré qu'il avait contacté son ancien quarterback plus tôt dans l'année, mais que rien n'en était encore sorti.

Jeudi, Harbaugh a déclaré que son intérêt à avoir Kaepernick dans l'équipe d'entraîneurs reflète l'opportunité qui lui a été offerte par le défunt propriétaire des Raiders, Al Davis.

"Al Davis a vu quelque chose en moi qui lui a fait penser que je serais un grand entraîneur," a déclaré Harbaugh. "Je vois ces qualités en Colin."

De son côté, Kaepernick a récemment déclaré à Sky Sports qu'il espérait toujours jouer dans la NFL à nouveau.

"Nous nous entraînons toujours, nous continuons à pousser," a déclaré Kaepernick à Sky Sports News plus tôt ce mois-ci. "Alors espérons - nous devons simplement convaincre l'un de ces propriétaires d'équipe d'ouvrir les yeux."

Kaepernick n'a pas joué dans la NFL depuis 2016, après avoir suscité la controverse en s'asseyant, puis en s'agenouillant, pendant l'hymne national avant plusieurs matchs pour protester contre les tirs de police contre les hommes noirs et d'autres injustices sociales subies par la communauté noire.

En mars 2017, il a opté pour résilier son contrat avec les 49ers et est devenu agent libre. Aucun équipe de la NFL ne l'a signé. En octobre 2017, il a déposé une plainte contre la NFL, affirmant que les équipes se liguaient pour lui refuser un emploi.

Le quarterback a conclu un accord dans une plainte pour entente illicite contre la NFL, ainsi que son ancien coéquipier des 49ers, Eric Reid, en 2019.

Kaepernick et Harbaugh ont connu

