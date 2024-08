Colin Kaepernick a une option potentielle de retourner dans la NFL en tant qu'entraîneur, selon l'entraîneur des Chargers de Los Angeles Jim Harbaugh.

Dans une interview accordée à USA TODAY, le coach en chef des Los Angeles Chargers, Jim Harbaugh, a déclaré qu'il serait ravi que Colin Kaepernick rejoigne l'équipe à un poste de coach un jour.

“Si tel était le chemin qu'il choisissait de prendre, je pense que ce serait formidable”, a déclaré Harbaugh. “Il serait un formidable coach, si c'était le chemin qu'il choisissait.”

S'adressant à l'hebdomadaire à la suite d'une séance d'entraînement la semaine dernière, Harbaugh a déclaré qu'il avait contacté son ancien quarterback plus tôt dans l'année, mais que rien n'en était encore sorti.

“Il y réfléchit”, a ajouté Harbaugh. “Il était à l'étranger. Il a dit qu'il me rappellerait. Nous n'avons pas repris contact depuis.”

CNN a contacté Harbaugh via les Chargers pour obtenir un commentaire.

Kaepernick n'a pas joué dans la NFL depuis 2016, après avoir suscité la controverse en s'asseyant, puis en s'agenouillant, lors de l'hymne national avant plusieurs matchs pour protester contre les tirs de police sur des hommes noirs et d'autres injustices sociales subies par la communauté noire.

En mars 2017, il a résilié son contrat avec les 49ers et est devenu agent libre. Aucun équipe de la NFL ne l'a signé. En octobre 2017, il a déposé une plainte contre la NFL, alléguant que les équipes se liguaient pour lui refuser un emploi.

Le quarterback a conclu un accord sur une plainte pour collusion contre la NFL, ainsi que son ancien coéquipier des 49ers, Eric Reid, en 2019.

Kaepernick et Harbaugh avaient connu Previously enjoyed success during their time with the 49ers together, reaching the Super Bowl in 2013 – narrowly losing out to the Baltimore Ravens.

“C'est l'un de mes joueurs préférés que j'ai jamais coaché”, a ajouté Harbaugh. “J'aime Colin.”

Espoirs de jeu

Alors que la porte pourrait être ouverte pour que Kaepernick revienne en tant que coach, le joueur de 36 ans a récemment déclaré à Sky Sports qu'il avait encore l'espoir de jouer à nouveau dans la NFL.

“We're still training, still pushing”, a déclaré Kaepernick à Sky Sports News plus tôt ce mois-ci. “So hopefully. We’ve just got to get one of these team owners to open up.”

“C'est quelque chose que j'ai entraîné toute ma vie, donc pouvoir remettre les pieds sur le terrain, je pense que ce serait un moment majeur, un grand accomplissement pour moi”, a-t-il déclaré. “Je pense que je pourrais apporter beaucoup à une équipe et les aider à gagner un championnat.”

