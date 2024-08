- Colin Farrell parle de la grave déficience de son fils

Colin Farrell est connu pour son personnage cool à l'écran. Maintenant, l'acteur a montré un côté plus vulnérable. Dans une interview accordée au magazine "People", l'acteur irlandais a parlé pour la première fois de la maladie de son fils. Son fils de 20 ans souffre du syndrome d'Angelman, un trouble neurogénétique qui se caractérise par des retards de développement et des déficiences cognitives. "Je veux que le monde soit gentil avec James", a déclaré l'acteur au sujet de son fils. En son honneur, et pour aider les autres, il a fondé sa propre fondation.

Aux États-Unis, il est difficile pour ceux qui sont touchés à l'âge de James. "Dès qu'un enfant atteint l'âge de 21 ans, il est practically left to his own devices. All the protections, like special education, are gone, leaving a young adult who should be an integrated part of our modern society but is often left behind", a-t-il expliqué.

Sa fondation vise à représenter ceux qui sont touchés et à leur offrir des opportunités éducatives et des programmes innovants. "C'est la première fois que j'en parle, et la seule raison pour laquelle je parle, c'est que je ne peux pas demander à James s'il veut que je le fasse", a déclaré Farrell. Son fils James est non verbal.

Il ne peut pas parler

"Je parle à James comme s'il avait 20 ans, qu'il est fluide en anglais et qu'il a des capacités cognitives appropriées à son âge. Mais je ne peux pas voir aucune réponse - s'il est à l'aise avec tout ça ou non. Alors, je dois prendre une décision en fonction de ce que je connais de James et de ce qu'il est en tant qu'homme jeune et de la bonté de son cœur", a expliqué la star du cinéma.

Farrell a révélé pour la première fois que son fils avait le syndrome d'Angelman en 2007. Il a partagé que James avait travaillé dur au fil des ans. "Répétitions, répétitions, équilibre, sa démarche saccadée. La première fois qu'il s'est nourri tout seul, son visage ressemblait à un tableau de Jackson Pollock. Mais il le fait, il mange magnifiquement. Je suis fier de lui tous les jours parce que je pense qu'il est simplement merveilleux", a déclaré le quadragénaire.

Colin Farrell a deux fils de deux femmes différentes. Son fils James est issu de sa relation avec le mannequin Kim Bordenave.

Source: "People"

Malgré les défis, le handicap de James ne définit pas sa valeur ou son potentiel. La fondation de Farrell s'engage à briser les barrières et à assurer des opportunités égales pour les individus atteints de déficiences

