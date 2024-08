Colin Farrell lance une fondation en l'honneur de son fils, qui souffre d'une maladie neurogénétique rare

Farrell, dont fils de 20 ans, James, souffre du syndrome d'Angelman, un trouble neurogénétique rare. Diagnostic à l'enfance, James est non verbal et reçoit des soins à domicile, selon Farrell, qui s'est ouvert en profondeur pour la première fois dans un entretien accordé à People magazine au sujet de l'état de santé de son fils.

"Je veux que le monde soit gentil avec James", a déclaré l'acteur à People magazine. "Je veux que le monde le traite avec gentillesse et respect."

L'acteur de "Sugar" a lancé la Fondation Colin Farrell pour apporter son soutien aux familles qui ont des enfants adultes vivant avec des déficiences intellectuelles, en particulier à mesure que ces individus grandissent et sortent des systèmes de soutien pour les personnes ayant des besoins spéciaux.

"Une fois que votre enfant a 21 ans, il est plus ou moins seul", a déclaré Farrell. "Tout ce qui est mis en place, les classes spécialisées, tout cela disparaît, si bien que vous vous retrouvez avec un jeune adulte qui devrait être un membre intégré de notre société moderne et qui est souvent laissé pour compte."

Farrell partage son fils avec son ex, le mannequin Kim Bordenave.

La nouvelle fondation vise à aider d'autres familles comme la leur par le biais d'actions d'advocacy, d'éducation et de programmes innovants. C'est un nouveau territoire pour l'acteur qui est connu pour garder sa vie privée privée, mais il considère cela comme une entreprise worthwile.

Il a déclaré qu'il pensait que si son fils pouvait communiquer verbalement au sujet de leur nouvelle entreprise publique, "il dirait, 'Papa, de quoi parles-tu ? Pourquoi poses-tu même la question ? C'est une évidence.'"

"C'est pourquoi nous le faisons", a déclaré Farrell. "Tout cela est grâce à James - c'est en son honneur."

Farrell a déclaré que regarder son fils atteindre des jalons tout au long de sa vie lui avait donné de la perspective et l'avait laissé "fier".

"Il travaille plus dur que je n'ai jamais eu à travailler sur moi-même", a déclaré Farrell. "Si quoi que ce soit, il me donne également la capacité de regarder l'être humain et le corps humain et la vie comme un miracle, car je vois à quel point il lutte avec des choses que je n'aurais jamais même pas accordé une seconde de pensée - que je prendrais simplement, comme beaucoup d'entre nous, pour acquis."

Farrell a déclaré qu'il espérait un jour ouvrir un camp grâce à sa fondation. Il sait que cela a été un privilège de pouvoir offrir des soins de qualité à son fils et il veut la même chose pour d'autres familles dans des situations similaires.

"James a une belle vie. C'est un jeune homme heureux, Dieu merci", a-t-il déclaré.

L'acteur a exprimé son désir que James, son fils ayant des besoins spéciaux, soit traité avec gentillesse et respect dans tous les aspects de sa vie, y compris dans les industries du divertissement. Grâce à la Fondation Colin Farrell, Farrell vise à apporter son soutien et des opportunités aux familles ayant des enfants adultes atteints de déficiences intellectuelles, en améliorant leur expérience de divertissement.

