Colin Farrell a échangé quelques messages avec Danny DeVito sur qui prend le titre du meilleur Pingouin, en référence à la prochaine reprise du rôle de Farrell.

Le rôle est une adaptation moderne du célèbre vilain de DC Comics, Le Pingouin, un personnage interprété par divers acteurs au fil des ans, avec la prestation de Danny DeVito dans le film "Batman Returns" de Tim Burton en 1992, probablement la plus iconique.

Avant de replonger dans le rôle, Farrell a révélé qu'il avait contacté DeVito, son co-vedette dans "Dumbo" de 2019 également réalisé par Burton. Ils ont échangé quelques messages, principalement des plaisanteries sur qui était le meilleur Pingouin. (Les deux ont une histoire de rigolade.)

"Le Pingouin" offre un aperçu brut et rugueux du monde criminel de Gotham City tel que représenté dans "The Batman" de Matt Reeves, avec le vilain immoral de Farrell en vedette.

Bien qu'il ait admis avoir regardé DeVito en tant que Pingouin et être un fan de Burgess Meredith dans la série télévisée "Batman" des années 1960, Farrell a affirmé que son interprétation du personnage était influencée par des sources plus sérieuses et moins comiques, telles que Dustin Hoffman en tant que Ratso Rizzo dans "Midnight Cowboy", Robert De Niro en tant qu'Al Capone dans "The Untouchables" et James Gandolfini dans "The Sopranos".

"Ils sont tous là-dedans", a déclaré Farrell. "J'ai vu 'The Untouchables' deux fois, 'Midnight Cowboy' quatre fois. En tant qu'acteur, tout ce que vous voyez jamais, toute pièce de musique que vous entendez jamais, cela finit par être utilisé d'une manière ou d'une autre dans chaque personnage que vous jouez."

Le côté sombre du personnage s'est avéré être un défi de taille.

"À la fin, j'étais de mauvaise humeur parce que c'est si sombre et qu'il est si cruel et sans cœur", a observé Farrell. "J'étais un peu déprimé à la fin. J'étais heureux d'en avoir terminé."

Et comment est-il sorti de cet état d'esprit après le tournage?

"J'ai regardé des films Pixar", a-t-il partagé. "Je retournais dans ma chambre d'hôtel et je mettais 'Finding Nemo'. Honnêtement, j'ai dû regarder quelque chose de léger."

"Le Pingouin" est diffusé jeudi sur Max, qui, comme CNN, appartient à Warner Bros. Discovery.

