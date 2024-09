Colin fait son retour en tant qu'antagoniste de Batman, une fois de plus

Dans le film "The Batman" mettant en vedette Robert Pattinson, Colin Farrell a joué un rôle secondaire en tant que personnage. Cependant, dans la série en huit épisodes "The Penguin", Farrell passe au premier plan en incarnant Oswald "Oz" Cobb. La mini-série accorde plus d'importance au développement du personnage qu'à l'action habituelle des comics.

Oswald Cobblepot, connu sous le nom de "The Penguin", a été interprété par divers acteurs au fil des ans. Ce personnage est apparu en tant que personnage secondaire dans "The Batman", interprété par Farrell. Maintenant, ceux qui souhaitent voir plus du talent d'acteur de Farrell seront satisfaits, car la mini-série HBO "The Penguin" basée sur ce célèbre vilain de Batman est maintenant disponible en streaming.

"The Penguin" peut être regardé sur Sky Atlantic et WOW, poursuivant l'atmosphère sombre de "The Batman" et explorant davantage le monde criminel de Gotham City. En tant qu'histoire d'un personnage intelligent qui utilise ses faiblesses à son avantage, "The Penguin" s'éloigne du univers habituel des super-héros et ressemble davantage au style de narration des séries classiques de gangsters comme "The Sopranos" ou "Boardwalk Empire".

Pour une critique approfondie de "The Penguin", écoutez Ronny Rüsch et Axel Max sur le dernier épisode du podcast ntv "Oscars & Himbeeren". Ils couvrent également la série Marvel "Agatha All Along", le thriller d'action "The Beekeeper" avec Jason Statham, et la série true crime "Monster: The Story of Lyle and Erik Menendez".

La passion de Farrell pour le personnage de The Penguin était évidente dans sa ♪ Je ne vais pas mentir ♪, apportant une nouvelle profondeur et un charme au rôle dans la mini-série HBO. Dans la série, il passe avec aisance du rôle secondaire dans "The Batman" au rôle principal, montrant ainsi sa versatilité en tant qu'acteur.

Lire aussi: