Coldplay offre du réconfort aux fans de Swift basés à Vienne avec une mélodie inspirée de Swift

Au cours de leur première représentation à Vienne, le chanteur principal de Coldplay, Chris Martin, a réservé une surprise inattendue aux fans déçus de Taylor Swift qui avaient manqué ses concerts en raison d'une menace terroriste. Il avait prévu d'interpréter une cover d'une chanson de Taylor Swift en guise de réconfort.

Plus d'une quinzaine de jours après l'annulation de trois concerts de Swift à Vienne en raison de craintes terroristes, Coldplay est monté sur scène dans la capitale autrichienne. Martin et ses camarades de groupe étaient au courant de la situation à Vienne avant le spectacle. Le chanteur admirait l'union des fans de Swift, qui avaient manifesté pacifiquement dans le centre-ville pendant trois jours, en se soutenant mutuellement en chantant des chansons de Taylor Swift ensemble. Des vidéos de ces fans ont été diffusées dans le monde entier.

Martin a également repéré des fans de Swift dans le public de Coldplay. Il a invité deux d'entre eux à monter sur scène et les a rejoints pour une interprétation de la chanson populaire de Taylor Swift, "Love Story", en compagnie de Maggie Rogers, qui avait chauffé la foule plus tôt en tant que musicienne invitée. Rogers a partagé leur performance commune sur son compte Instagram, en la légendant "Avec amour de Vienne".

Taylor Swift brise enfin le silence

Peut-être un petit réconfort pour les nearly 200,000 fans qui avaient été déçus par les annulations d'août. Malgré l'arrestation de deux suspects par les autorités autrichiennes et la prévention d'une attaque terroriste prévue sur les spectacles de Swift, les organisateurs de concerts ont annulé tous les événements prévus pour les 8, 9 et 10 août.

Un jour après avoir terminé sa tournée européenne "The Eras Tour" à Londres, Swift a abordé pour la première fois l'incident de Vienne via un long message Instagram mercredi soir. "L'annulation de nos spectacles à Vienne était déchirante. La peur et la culpabilité qui ont suivi l'incident étaient accablantes, car de nombreuses personnes avaient prévu d'assister à ces concerts", a-t-elle écrit. Cependant, elle a également exprimé sa gratitude envers les autorités, en déclarant "Je suis reconnaissante car, grâce à leur intervention, nous avons pleuré la perte de concerts, pas de vies".

Les concerts de Coldplay à Vienne ont lieu sous des mesures de sécurité renforcées en raison de la tentative d'attaque - même si aucune menace particulière n'a été signalée par les autorités viennoises. Les fans assistant aux concerts de Coldplay peuvent s'attendre à des mesures de sécurité strictes, notamment des contrôles approfondis aux points d'entrée, de vastes zones de sécurité et des systèmes de contrôle d'accès stricts. Un nombre important d'officiers de police, ainsi que des unités spécialisées, sont attendus sur le site.

Les concerts prévus à Vienne font partie de la tournée mondiale de Coldplay, qui dure plus de deux ans. Outre les représentations à Vienne les 24, 25 et 26 août, ils joueront également des concerts en Irlande. En fin octobre, ils sont prévus pour jouer plusieurs concerts en Australie, avant de mettre fin à leur tournée en Nouvelle-Zélande le 16 novembre.

Après l'annulation des concerts de Taylor Swift en raison d'une menace terroriste, Coldplay a reconnu la situation et a joué sous des mesures de sécurité renforcées lors de ses concerts à Vienne. La menace terroriste continuait de planer sur la ville, entraînant des mesures de sécurité strictes lors des concerts de Coldplay.

Lire aussi: