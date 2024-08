Coldplay interprète les chansons de Swift au stade de Vienne, un lieu où les performances de Swift lors de son Eras Tour ont été annulées en raison d'un plan terroriste déjoué.

Le mercredi, le groupe musical a lancé sa première prestation d'une série de quatre concerts au stade Ernst Happel de Vienne. Ils étaient accompagnés de la chanteuse Maggie Rogers, qui a interprété une version acoustique du tube de 2008 de Taylor Swift, "Love Story".

Selon des videos partagés sur les réseaux sociaux, Martin aurait invité deux fans inconditionnels de Swift sur scène pendant leur interprétation de la chanson.

S'adressant au public, Martin a déclaré : "Nous chantons cette chanson avec tant d'affection pour Taylor et tant d'affection pour les Swifties."

Il semble que Coldplay soit le premier grand groupe à se produire en concert dans cet endroit autrichien depuis que les organisateurs ont annulé trois concerts de la tournée Eras de Swift en raison d'un complot terroriste déjoué plus tôt ce mois-ci.

Swift avait prévu de commencer la série de trois spectacles le 9 août, mais les autorités autrichiennes ont révélé avoir déjoué un complot motivé par l'Etat islamique pour cible l'un de ses concerts.

"La justification des annulations m'a inspiré une nouvelle vague de terreur et un sentiment de culpabilité écrasant car de nombreuses personnes attendaient ces concerts avec impatience", a écrit Swift dans une déclaration publiée sur son compte Instagram mercredi. "Mais j'étais aussi immensément reconnaissante envers les autorités car elles nous ont empêchés de déplorer la perte de concerts plutôt que de vies."

Swift a repris sa tournée la semaine dernière en donnant une série de cinq concerts au stade de Wembley de Londres, qui s'est terminé mardi.

Concernant les mesures de sécurité pour les spectateurs assistant aux concerts de Coldplay cette semaine, Live Nation GSA a publié un communiqué sur X détaillant la méthode de sécurité du stade.

"La sécurité de tous les spectateurs, artistes et personnel est notre principale préoccupation, et comme d'habitude, le stade Ernst-Happel collabore avec les autorités locales et les partenaires avant les concerts pour assurer la sécurité de tous sur le site", peut-on lire.

Coldplay doit donner trois autres concerts à Vienne jeudi, samedi et dimanche.

Après avoir complimenté la performance de Coldplay, certains fans ont également célébré l'apparition surprise de Maggie Rogers, ajoutant une couche d'entertainment supplémentaire au concert. Les invités surprises sur scène pendant l'intervention de Martin, étant des fans dédiés de Swift, ont ajouté une touche d'émotion à l'interprétation de "Love Story".

