Coco Gauff triomphe en quart de finale à Roland-Garros et atteint sa première demi-finale en simple dans un grand chelem.

Aujourd'hui, la jeune femme de 18 ans participera à sa toute première demi-finale de Grand Chelem en simple, après sa victoire 7-5 6-2 contre sa compatriote Sloane Stephens dans un quart de finale entièrement américain à Roland-Garros.

Le talent extraordinaire de Gauff est évident depuis qu'elle est devenue la plus jeune joueuse de l'histoire à atteindre le tableau principal de Wimbledon il y a trois ans - en battant Venus Williams et en atteignant le quatrième tour.

Au cours des années qui ont suivi, elle a dû faire face à la pression qui a découlé de cet exploit.

"Il est évident que je crois en moi", a-t-elle déclaré lors de l'entretien d'après-match. "Même l'année dernière, je pense que j'étais trop concentrée sur les attentes des autres à mon égard. Il faut juste profiter de la vie.

"Peu importe que ma carrière soit bonne ou mauvaise, je pense que je suis une personne formidable, et c'est un message pour toutes les jeunes joueuses. Vos résultats, votre travail ou l'argent que vous gagnez ne vous définissent pas en tant que personne. Tant que vous vous aimez, qui se soucie de ce que pensent les autres ?

L'athlétisme et la puissance qui ont fait de Gauff une telle menace ont été mis en évidence une fois de plus, alors qu'elle poursuivait son début parfait à Roland-Garros, au cours duquel elle n'a pas encore perdu un seul set.

Elle affrontera jeudi Martina Trevisan, 59e mondiale, pour une place en finale.

Dès le début du match de mardi, Gauff a constamment attaqué depuis la ligne de fond et a breaké sa compatriote à la première occasion.

Il a fallu quatre jeux à Stephens pour s'inscrire au tableau d'affichage, mais elle l'a fait avec style, manœuvrant Gauff hors du côté gauche du court et profitant de l'espace ouvert avec une volée de revers gagnante.

Stephens a commencé à se stabiliser, et bien que Gauff ait continué à mener grâce à ce break précoce, des signes du talent qui avait propulsé la joueuse de 29 ans au titre de l'US Open et à la troisième place mondiale sont apparus. 3 mondial. Un coup de passe nonchalant et un coup droit croisé à l'angle impossible ont scellé ses jeux de service.

Portée par cet élan, Stephens a breaké la jeune Américaine et a consolidé ce break pour égaliser à 5-5.

Trois balles perdues dans son dernier jeu de service du set ont cependant anéanti la remontée de Stephens et Gauff a pris le premier set 7-5.

Deux bris de service se sont annulés au début du deuxième set avant que Gauff ne tienne bon et ne brise Stephens une fois de plus pour se rapprocher de la demi-finale.

Au fur et à mesure que la tension montait, des erreurs se sont glissées dans le jeu de Gauff et - gênée par une série de doubles fautes - elle s'est battue pour gagner son jeu de service, sauvant trois balles de break pour prendre une avance de 4-1 après qu'une volée malencontreuse de Stephens ait relâché la pression.

Une fois que Gauff a gagné ce jeu, le résultat semblait inévitable. Cependant, une tendance à la double faute est revenue hanter la jeune femme de 18 ans alors qu'elle servait pour la victoire et qu'elle était obligée d'attendre plus longtemps la confirmation du résultat.

La double faute s'est avérée contagieuse et a été révélatrice de l'inconsistance de Stephens au cours du match, car une série de fautes directes a permis à Gauff de remporter la victoire avec une relative facilité.

Après avoir atteint les quarts de finale de Roland-Garros l'année dernière, où elle a été battue par la future championne Barbora Krejčíková, le tournoi de cette année est la meilleure performance de Gauff dans un grand chelem à ce jour.

