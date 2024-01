Coco Gauff quitte l'US Open, les organisateurs ayant recours à un "plan de protocole renforcé" après un contrôle positif au Covid.

Le jeune Gauff, âgé de 16 ans, s'est incliné 6-3, 5-7, 6-4 face à la Lettone, classée 45e, dans un stade Louis Armstrong de New York qui aurait normalement dû être plein à craquer, le deuxième plus grand court de l'événement.

Mais en raison de la pandémie de coronavirus, aucun supporter n'est autorisé. Au lieu de cela, des bruits de foule simulés ont tenté de combler le vide lundi.

Gauff a déclaré aux journalistes qu'elle ne pensait pas que l'absence de public ait joué un rôle dans le résultat.

"Je pense que je suis tout aussi compétitive avec les fans ou non", a déclaré Gauff. "J'aurais pu mieux jouer aujourd'hui. Je vais me remettre au travail et me préparer pour les Internationaux de France".

Les Internationaux de France, qui sont normalement le deuxième tournoi majeur du calendrier de tennis, ont été reportés au mois de septembre. Wimbledon a été annulé en début d'année.

Gauff a accédé à la célébrité à Wimbledon l'année dernière, alors qu'elle était qualifiée pour la première fois, en battant Venus Williams, avant de s'incliner face à la future championne Simona Halep.

Elle a également perdu contre la future championne de l'Open d'Australie en janvier, Sofia Kenin, et s'est inclinée contre Naomi Osaka, double vainqueur du Grand Chelem, à New York il y a un an.

En effet, il a fallu que certaines des meilleures joueuses de tennis prennent le dessus sur elle. Sevastova correspond à cette description, d'autant plus qu'elle a atteint les quarts de finale ou mieux à l'US Open lors de trois de ses quatre dernières visites et qu'elle a battu Serena Williams avant la pandémie.

"Je pense que c'est difficile pour tout le monde de venir ici", a déclaré Sevastova. "Mais, oui, j'ai encore gagné un match lors de ce premier obstacle. Je pense que cela va me donner un peu de confiance. Je me suis dit que j'allais me battre jusqu'à la fin de ce match et que je verrais bien comment ça se passe. Coco est une grande joueuse. Elle a 16 ans et elle joue comme ça. J'aimerais bien jouer comme ça à 16 ans".

Le jeu complet et l'intelligence de Gauff lui ont valu des éloges, ainsi que - comme Osaka - une prise de position à la suite des meurtres de Noirs aux mains de la police aux États-Unis.

L'ancienne star junior a pris la parole lors d'un rassemblement de protestation dans sa ville natale de Delray Beach, en Floride, en juin, après la mort de George Floyd et a déclaré, après la fusillade de Jacob Blake dans le Wisconsin ce mois-ci, qu'elle continuerait à utiliser le tennis pour "construire ma voix et la rendre plus forte afin d'atteindre plus de gens et de créer un changement".

"Cet été, j'ai beaucoup appris sur moi-même", a déclaré Mme Gauff. "J'ai appris que je pouvais surmonter beaucoup de choses sur le court et en dehors. J'espère toujours pouvoir être comme ça et utiliser ma plateforme de cette manière.

Naomi Osaka gagne et porte le masque de Breonna Taylor

Gauff et Osaka auraient pu se retrouver à Flushing Meadows au troisième tour. Lundi, la joueuse de fond de court japonaise a affronté sa compatriote Misaki Doi dans la session de nuit.

Avant son match, Osaka est entrée dans le stade Arthur Ashe en portant un masque sur lequel était inscrit "Breonna Taylor". Après avoir battu Doi 6-2, 5-7, 6-2, Osaka a été interrogée sur le masque.

"J'en ai sept", a déclaré Osaka à ESPN sur le court. "C'est un peu triste que sept masques ne suffisent pas pour le nombre de noms, alors j'espère que j'arriverai en finale et qu'on pourra tous les voir.

Osaka, qui s'est retirée avant la finale de samedi au Western & Southern Open en raison d'une blessure à l'ischio-jambier gauche, affrontera l'Italienne Camila Giorgi au deuxième tour.

"J'attends de voir ce qui se passera demain et comment je me sens", a déclaré Osaka.

Le Western & Southern Open se déroule habituellement dans la région de Cincinnati, dans l'Ohio, mais il a été déplacé sur le site de l'US Open pour renforcer la bulle, un concept utilisé de la même manière par la NBA, la NHL, la Ligue des champions de football et la MLS.

L'US Open a toutefois révélé dimanche qu'un joueur anonyme avait été contrôlé positif au Covid-19.

Le porte-parole de l'US Open, Chris Widmaier, a déclaré à CNN dans un courriel que le joueur ne pouvait être nommé en raison des lois sur la santé, mais il a été identifié comme étant le Français sortant, Benoît Paire, par le quotidien sportif français L'Equipe. Il a depuis été largement identifié par d'autres médias et sur les réseaux sociaux. CNN a contacté un représentant de Paire.

Le nom de Paire a ensuite été retiré du tableau officiel et remplacé par un remplaçant du tableau de double, Marcel Granollers.

Les Français Adrian Mannarino et Kristina Mladenovic autorisés à jouer et à gagner au premier tour

Paire a été désigné par son compatriote Adrian Mannarino comme ayant été contrôlé positif et Paire s'est rendu sur Instagram lundi soir, heure de New York, pour dire qu'il allait "bien pour le moment" et qu'il ne présentait aucun symptôme.

"J'hésite à dire ce qui se passe réellement dans cette fausse bulle", a-t-il ajouté.

Mannarino et la Française Kristina Mladenovic - qui avaient tous deux été en contact avec Paire - ont disputé leur match du premier tour lundi.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les deux Français ont été autorisés à jouer alors que le CDC et le département de la santé de l'État de New York ont déclaré que les personnes en contact avec des personnes infectées devaient être mises en quarantaine, M. Widmaier a déclaré que "des protocoles renforcés avaient été mis en place".

"En collaboration avec le département de la santé et de l'hygiène mentale de la ville de New York, l'USTA a élaboré un plan de protocole renforcé pour les joueurs qui auraient pu être exposés au joueur infecté", a-t-il déclaré. "Dans le cadre de ces protocoles renforcés, les joueurs potentiellement exposés seront désormais testés tous les jours, et non plus tous les quatre jours."

Widmaier a confirmé que le spécialiste français du double, Edouard Roger-Vasselin, faisait partie du plan de protocole renforcé après avoir été cité par L'Equipe comme ayant également été en contact avec Paire et l'ayant cité.

Mladenovic et Mannarino ont déclaré qu'ils l'étaient également.

Mladenovic, qui a battu Hailey Baptiste 7-5, 6-2, a déclaré qu'elle avait été testée négative à deux reprises après le contrôle positif de Paire.

Elle avait l'air épuisée lorsqu'elle s'est entretenue avec les journalistes dans le cadre d'un appel Zoom.

"Je ne sais pas comment nous allons pouvoir continuer", a-t-elle déclaré. "Je n'ai pas le droit de faire du fitness, de me rendre dans une bulle publique. Je suis complètement seule avec mon frère/entraîneur. C'est littéralement une bulle dans une bulle. Je ne sais pas comment être plus précis. Je ne vois littéralement personne d'autre. Je n'ai accès à aucune des installations mises en place pour les joueurs. C'est très dur mentalement.

Après avoir battu Lorenzo Sonego 6-1, 6-4, 2-6, 6-3, Mannarino a déclaré qu'il était mentalement épuisé.

"Je n'ai pas beaucoup dormi", a déclaré Mannarino lors d'un appel Zoom. "Je n'avais aucune idée si j'allais être retiré du tournoi. Si je devais encore participer au tournoi, dans quelles conditions ? J'ai donc beaucoup réfléchi".

"Dimanche, l'ATP nous a dit qu'elle discutait avec le département de la santé pour savoir quelle serait la décision concernant tous les joueurs qui ont été en contact avec Benoît. Il a donc fallu un certain temps pour qu'ils prennent la décision de nous laisser participer au tournoi.

Source: edition.cnn.com