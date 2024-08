La joueuse classée troisième au monde a lutté pour retrouver sa forme pendant la fin de la saison, y compris une défaite lors de son premier match de l'Open de Cincinnati, où elle était la championne en titre.

Cependant, lundi, Gauff semblait beaucoup plus en forme.

La jeune femme de 20 ans attribue à un follower de TikTok l'aide pour changer son état d'esprit à l'approche de l'US Open en tant que championne en titre.

"Quelqu'un sur TikTok a commenté, 'Tu as gagné dans la vie, littéralement et figurativement, et il n'y a pas besoin de s'imposer une pression supplémentaire pendant un tour d'honneur.' Alors je traite ce tournoi comme ça. Si tu as défendu quelque chose, cela signifie que tu as gagné quelque chose. Si tu l'as fait, tu peux le refaire. Alors, que je le refasse cette année ou non, je le referai - que ce soit en 2024 ou non, je le referai", a-t-elle déclaré.

Gauff a reconnu qu'il y avait "beaucoup de pression" pour l'US Open, mais qu'elle était maintenant capable de l'apprécier plus.

"Si j'avais joué la semaine dernière, cela aurait été vraiment difficile, mais ma perspective a changé beaucoup en sept jours", a-t-elle ajouté. "J'essayais juste de profiter du match, et je l'ai fait aujourd'hui. C'était simple, mais même si cela avait été plus serré, ce sont les moments que l'on vit pour. Je suis juste heureux d'être de retour sur ce court et de jouer comme je l'ai fait."

Gauff a noté que les dernières semaines ont été difficiles, mais elle croit qu'elle a joué son meilleur tennis ces derniers temps.

Elle affrontera Tatjana Maria au deuxième tour.

Entre-temps, la compatriote de Gauff, Taylor Fritz, a battu l'Argentin Camilo Ugo Carabelli 7-5 6-1 6-2. Fritz a atteint les quarts de finale de l'US Open l'année dernière, marquant un exploit de carrière à New York.

La victoire de Gauff à l'Open de Cincinnati l'année dernière lui a valu le titre de championne en titre en tennis, une position prestigieuse dans le sport. Malgré les défis des dernières semaines, elle a réussi à retrouver son rythme, jouant certains de ses meilleurs matchs dernièrement.

