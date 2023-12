Coco Gauff appelle à la fin de la violence armée et à la réforme des armes à feu alors qu'elle se qualifie pour la finale de Roland-Garros

Après sa victoire en demi-finale de Roland-Garros, jeudi, qui lui a permis d'accéder à sa première finale de grand chelem en simple, la jeune femme de 18 ans a écrit sur l'objectif d'un appareil photo qui se trouvait à proximité, comme le veut la tradition après une victoire. Mais au lieu de sa signature, Gauff a ajouté "Peace End Gun Violence" avec une image d'un cœur.

Après sa victoire en sets 6-3 6-1 contre l'Italienne Martina Trevisan, l'Américaine a expliqué qu'elle n'avait pas prévu d'écrire ce message à l'avance, mais qu'elle voulait exprimer ce message "important".

"C'est important, en tant que personne dans le monde, que l'on soit joueur de tennis ou non. Je pense que, pour moi, c'était particulièrement important d'être en Europe et de savoir que les gens du monde entier regardent, c'est sûr", a-t-elle déclaré.

"Je pense que c'est un problème dans d'autres parties du monde, mais surtout aux États-Unis, c'est un problème qui, franchement, se produit depuis quelques années, mais il est évident qu'aujourd'hui il attire davantage l'attention. Mais pour moi, c'est un problème qui dure depuis des années.

"Pour moi, c'est un peu proche de chez moi. J'avais des amis qui ont participé à la fusillade de Parkland. Je me souviens d'avoir suivi toute cette expérience de près, d'avoir vu et d'avoir eu des amis qui ont vécu toute cette expérience. Heureusement, ils ont pu s'en sortir. Je pense que j'avais 14 ou 13 ans quand c'est arrivé, et rien n'a changé.

"Je pense que c'était juste un message pour les gens qui sont chez eux et pour les gens qui sont partout dans le monde. J'espère qu'il sera compris par les personnes en place et qu'il permettra de changer les choses".

Le message de M. Gauff fait suite à une récente série de fusillades de masse aux États-Unis.

En mai, un tireur de 18 ans a abattu 19 enfants et deux adultes dans une école primaire d'Uvalde, au Texas, avant d'être tué par les forces de l'ordre. Au début du mois, 10 personnes ont été tuées lors d'une fusillade de masse à caractère raciste dans un supermarché de Buffalo par un suspect en tenue tactique qui retransmettait l'attaque en direct.

Mercredi, une fusillade à Tulsa (Oklahoma ) a fait cinq morts, dont le tireur.

Jeudi, le président américain Joe Biden a lancé un appel fervent en faveur d'une législation plus stricte sur les armes à feu, notamment l'interdiction des armes d'assaut, des lois plus strictes sur la vérification des antécédents et l'augmentation de l'âge minimum d'achat.

Utiliser les plateformes pour changer les choses

Mme Gauff a expliqué que les stars du sport devraient utiliser leur tribune pour faire changer les choses, et qu'elle avait beaucoup appris sur la façon de se faire entendre de la part d'autres athlètes de premier plan.

"Je dirais LeBron James, Serena (Williams), Billie Jean (King), Colin (Kaepernick), Naomi (Osaka), et bien d'autres encore sur ces questions", a-t-elle déclaré.

"Je pense que maintenant les athlètes sont plus, je pense, plus à l'aise pour parler de ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on nous met souvent dans une boîte où les gens disent toujours : 'Oh, le sport et la politique devraient rester séparés et tout ça'. Et je dis que oui, mais en même temps, je suis d'abord un être humain avant d'être un joueur de tennis.

"Si c'est ce qui m'intéresse, je n'envisagerais même pas de parler de politique en matière de violence armée ; je pense que c'est la vie en général. Je ne pense pas que ce soit politique du tout. Mais d'une manière générale, je pense que je suis avant tout un être humain. Alors bien sûr, je vais me préoccuper de ces questions et m'exprimer à ce sujet.

"Lorsque les gens font de tels commentaires, je ne serai pas un athlète pour toujours. Il y aura un moment où je prendrai ma retraite et tout le reste, et je resterai un être humain. Alors bien sûr, je me préoccupe de ces sujets.

"Je pense que le sport vous donne la possibilité de faire passer ce message à un plus grand nombre de personnes.

Gauff affrontera Iga Swiatek, numéro un mondial, lors de la finale de Roland-Garros samedi.

Source: edition.cnn.com