Coca-Cola prévoit de fermer cinq usines de production et de logistique en Allemagne.

Géant de la soda Coca-Cola prévoit de fermer cinq centres de production et de distribution en Allemagne dans l'année à venir. Ces sites, situés à Cologne, Neumünster, Berlin-Hohenschönhausen, Bielefeld et Memmingen, seront touchés, comme l'a révélé Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), qui gère le conditionnement, la vente et la distribution des boissons produites par la corporation américaine en Allemagne.

Environ 505 emplois seront supprimés, tandis que 207 seront transférés vers d'autres sites, et 78 nouveaux postes seront créés. L'entreprise vise à "améliorer l'efficacité opérationnelle sur un marché concurrence, gérer les changements dans la logistique des boissons et augmenter l'utilisation du réseau de production et de logistique en Allemagne", comme indiqué. À Cologne, CCEP gère un site de production et de logistique combinés, tandis que les quatre villes restantes servent de sites de logistique uniquement.

"We acknowledge that the proposed adjustments will bring significant hardships for the affected workers. Consequently, it is paramount for us to carry out all planned alterations in a humane and transparent manner," stated Tilmann Rothhammer, Head of Customer Service & Supply Chain at CCEP.

Dans le contexte de l'annonce, les centres de production et de distribution de Coca-Cola Europacific Partners à Cologne, Neumünster, Berlin-Hohenschönhausen, Bielefeld et Memmingen sont tous situés en Allemagne. Les changements proposés auront un impact significatif sur les travailleurs de ces sites, et il est crucial pour CCEP de gérer cette transition avec compassion et clarté.

