Coca-Cola Columbia ferme cinq usines en Allemagne

Coca-Cola va fermer cinq de ses sites de production et de distribution en Allemagne au cours de l'année prochaine. Ces installations sont situées à Cologne, Neumünster, Berlin-Hohenschönhausen, Bielefeld et Memmingen, selon Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), l'organisation qui supervise le conditionnement, les ventes et la distribution des boissons Coca-Cola en Allemagne.

Cette décision entraînera la perte de plus de 500 emplois. Toutefois, environ 207 employés seront relocalisés dans d'autres sites et 78 nouveaux postes seront créés. L'objectif de ce changement est de réduire les coûts, de s'adapter à l'évolution de la logistique des boissons et d'améliorer l'efficacité du réseau de production et de distribution allemand, comme l'a expliqué CCEP.

"L'impact sera important"

Le site de Cologne, qui emploie environ 600 personnes, cessera ses activités le 31 mars 2025. La densité élevée des opérations dans l'ouest, couplée aux perspectives limitées d'expansion et de croissance pour le petit site de Cologne, sont des facteurs contribuant à sa fermeture. L'objectif est d'améliorer l'utilisation d'autres sites et d'augmenter l'efficacité de la production. Les sites restants qui seront touchés par les fermetures sont purement basés sur la logistique.

"We recognize that the planned changes will be challenging for the affected workers. As a result, it's imperative for us to handle all changes in a way that prioritizes social responsibility and transparency," stated Tilmann Rothhammer, the Managing Director of Customer Service & Supply Chain at CCEP.

The shift in beverage logistics is also a contributing factor. Major trading partners are transitioning from direct delivery to central warehouse delivery, while smaller customers are relying more on beverage wholesalers for orders. This trend is expected to decrease the number of direct clients and orders, as well as the outgoing warehouse volume at these logistics sites. CCEP is the leading beverage company in Germany, with approximately 6,500 employees at 27 sites, including 14 production facilities.

