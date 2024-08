- Co-directeur de BSW: Les missiles américains en Allemagne sont une ligne rouge

Avant les élections régionales dans l'Est de l'Allemagne, Amira Mohamed Ali, co-présidente de l'Alliance, a décrit le déploiement d'armes américaines à longue portée en Allemagne comme une ligne rouge pour toute participation potentielle au gouvernement. "Nous ne serons dans aucun gouvernement régional qui accepte simplement ou même cautionne le stationnement de ces missiles", a-t-elle déclaré au "Rheinische Post". "Nous, en tant que BSW, sommes si fermement opposés que nous en faisons une ligne rouge pour toute participation au gouvernement".

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer (CDU), s'est récemment prononcé en faveur du stationnement de telles armes. Interrogée sur une éventuelle alliance avec la CDU, Mohamed Ali a déclaré : "S'il insiste pour que le gouvernement régional partage cette position, alors oui."

Au sommet de l'OTAN en juillet, la Maison Blanche et le gouvernement allemand ont annoncé que les États-Unis voulaient de nouveau stationner des systèmes d'armes en Allemagne à partir de 2026, qui peuvent atteindre loin en Russie. Mentionnés figuraient les missiles de croisière Tomahawk, les missiles SM-6 et de nouvelles armes hypersoniques.

BSW : ne formera pas de coalition ou ne coopérera pas avec l'AfD

Selon les sondages, le BSW pourrait devenir la troisième force la plus importante derrière l'AfD et la CDU lors des élections régionales en Thuringe le 1er septembre. Cependant, il n'y aura pas de coalition entre le BSW et l'AfD, selon la co-présidente. "Nous rejetons catégoriquement toute coopération avec l'AfD - pas seulement avec M. Höcke, mais dans l'ensemble", a-t-elle déclaré, faisant référence au candidat principal de l'AfD en Thuringe, Bjoern Hoecke.

Il est important, a-t-elle déclaré, de discuter avec l'AfD sur le fond. Cependant, cela ne signifie pas une coopération sur des candidatures communes ou même des coalitions, a déclaré Ali. Cela n'est pas une option avec un parti qui est en partie d'extrême droite.

Des élections auront lieu en Thuringe, en Saxe et au Brandebourg en septembre.

