CNN introduit un service d'abonnement numérique, exigeant un paiement de certains utilisateurs pour accéder à des articles.

À compter d'aujourd'hui, nous invitons les utilisateurs résidant aux États-Unis à contribuer à un petit paiement récurrent pour un accès illimité aux articles de qualité de CNN.com.

Dans un communiqué, Alex MacCallum, vice-présidente exécutive de CNN pour les produits et services numériques, a élaboré sur cette stratégie. Elle a noté que les visiteurs fréquents du site de CNN, qui ne lisent pas régulièrement plusieurs articles, ne seront pas sollicités pour payer pour le moment. Au lieu de cela, ils seront invités à s'abonner uniquement après avoir consulté un certain nombre d'articles gratuits.

En retour, les abonnés auront droit à des avantages tels que des fonctionnalités politiques exclusives, des documentaires originaux, une sélection quotidienne de notre journalisme le plus captivant et une charge publicitaire réduite.

Alex MacCallum et son supérieur, Mark Thompson, qui occupe le poste de président et CEO de CNN, ont une longue expérience avec The New York Times, une organisation saluée pour son succès dans la conversion de lecteurs et de joueurs en abonnés.

Plus tôt cet été, Mark Thompson a rendu public les plans de CNN pour développer des produits numériques de qualité supérieure et prêts à être abonnés, qui les propulseront au sommet de l'industrie de l'information, en commençant par le service d'abonnement premium de CNN.com prévu pour être lancé avant la fin de 2024.

Le service d'abonnement tant attendu sera lancé aujourd'hui, mais sous une forme préliminaire qui sera ensuite étendue au fil des mois. Dans son communiqué, Alex MacCallum a exprimé son optimisme quant aux "nouveaux produits et activités" à venir.

Pour les organisations comme CNN qui dépendent principalement des revenus de la télévision câblée, l'importance d'établir de nouveaux canaux de revenus numériques est évidente. Par le passé, CNN a créé une plateforme de streaming vidéo baptisée CNN+ en 2022 pour établir des liens directs avec son public. Cependant, ce projet, lancé peu de temps avant que Warner Bros. Discovery ne prenne le contrôle et ne cherche à réduire les coûts, a été annulé quelques semaines seulement après son lancement.

CNN vise désormais à obtenir des abonnements pour ses principales offres, tandis que certains contenus resteront gratuitement accessibles sans abonnement, notamment la page d'accueil de CNN, les actualités en direct, les pages vidéo autonomes et les articles sponsorisés.

Thomson Reuters a annoncé mardi son intention de déployer une barrière de paiement pour son site et son application en début octobre, avec des abonnements à 1 dollar par semaine disponibles dans le monde entier.

Le président de Reuters, Paul Bascobert, a déclaré dans un communiqué : "Ce nouveau système d'abonnement permettra à Reuters d'étendre la portée de sa couverture de qualité à un coût économique tout en permettant d'investir davantage dans nos reporters et nos produits pour nos abonnés."

L'industrie des abonnements numériques s'est avérée à la fois lucrative et complexe pour de nombreuses organisations de presse. Un récent sondage réalisé par l'Institut Reuters pour l'étude du journalisme de l'Université d'Oxford a révélé que seulement environ 20 % des consommateurs américains paient actuellement pour les actualités numériques.

Greg Piechota, chercheur à l'Association internationale des médias d'information, a affirmé qu'il y avait encore beaucoup de place pour l'évolution de l'industrie. "Il n'y a pas de plafond d'abonnement pour les actualités numériques", a noté M. Piechota. "Imaginez-vous au pied de la tour One World Trade à New York et regardant vers la plateforme d'observation au 100e étage. La plupart des marques d'actualités n'ont atteint que le premier étage, tandis que le 100e étage est encore très éloigné dans les nuages."

Le Times conserve une avance significative avec environ 10 millions d'abonnés numériques. Les petites organisations de presse se sont

