- Climat des affaires difficile: Haba prévoit de réduire sa main-d'œuvre de près de 100 postes

Producteur de Jouets et de Meubles en Difficulté Haba Ne Gagne Pas de Terrain: 450 Emplois Supprimés Pendant les Fêtes, 97 Autres à Suivre

Le producteur de jouets et de meubles en difficulté Haba, situé à Bad Rodach, en Bavière, continue de lutter pour trouver sa stabilité. L'entreprise a déjà licencié environ 450 employés autour de la nouvelle année et prévoit maintenant de se séparer de 97 membres supplémentaires du personnel. Haba a convenu avec une entreprise de relocalisation qui pourrait durer jusqu'à 12 mois pour les employés concernés, a déclaré l'entreprise.

Dans le cadre de l'optimisation financière, la direction sera réorganisée, les procédures commerciales seront simplifiées et les liens au sein du groupe Haba seront renforcés. Haba attribue les difficiles conditions commerciales actuelles, similaires à celles de nombreuses entreprises de divers secteurs, à ces changements. L'ensemble du personnel et les personnes directement concernées ont été informées de cela par la direction et le conseil d'entreprise lundi.

"Régrettablement, pas d'alternative"

"Une telle décision est toujours difficile à avaler, mais malheureusement, il n'y a pas d'alternative. Nous devons réduire les coûts et rendre l'entreprise compétitive pour l'avenir", a déclaré le PDG de Haba, Mario Wilhelm, citant l'entreprise. Des discussions constructives avaient eu lieu précédemment avec le conseil d'entreprise. L'entreprise est bien consciente de ses responsabilités et a conçu les changements de personnel de manière socialement acceptable, a affirmé Wilhelm.

Haba conserve un point de vue optimiste sur son potentiel commercial à moyen et long terme. L'entreprise vise à améliorer sa distribution à l'avenir, saisissant ainsi les opportunités du marché et ramenant Haba plus près de ses clients.

En septembre de l'année précédente, Haba a déposé une demande d'insolvabilité en auto-administration et a supprimé environ 450 emplois au cours du processus. Haba a également mis fin à la marque Jako-o et mis fin à sa production de meubles sur le site d'Eisleben, en Saxe-Anhalt. Haba a terminé le processus d'insolvabilité le 1er mars de cette année.

Metallick: Des Problèmes Restent à Résoudre

Selon Metallick, les récentes suppressions d'emplois de Haba ne sont pas surprenantes. Les employés avaient exprimé de grandes inquiétudes au syndicat en juin, car la production n'était pas à pleine capacité, selon le personnel. Les dernières mesures prises par l'entreprise indiquent que les problèmes de Haba n'ont pas été complètement résolus même après avoir terminé la procédure d'insolvabilité, a déclaré un porte-parole de Metallick à Coburg. Il reste à voir si Haba peut générer à nouveau de plus grandes ventes dans les mois à venir.

Une bonne nouvelle est qu'une entreprise de relocalisation sera disponible pour les 97 employés concernés. Le modèle s'est avéré réussi pour de nombreux anciens employés de Haba par le passé. Selon le syndicat à la fin juin, plus de 70 % des anciens employés de Haba

Lire aussi: