- Clemens Meyer a inséré des fonds d'introduction dans les publications de Karl-May.

Clemens Meyer (47 ans), le scribe, a presque dépensé tout son argent de bienvenue en romans de Karl May après la chute du mur de Berlin. Il se souvient de son voyage de Leipzig à Berlin-Ouest à l'automne 1989 et de l'achat de ces livres, à 5 marks allemands chacun. Malheureusement, ils n'ont pas duré longtemps. "La qualité n'était pas à la hauteur," a commenté Meyer.

Né à Leipzig, Meyer était l'un des citoyens de la RDA qui pouvaient maintenant visiter l'Allemagne de l'Ouest après la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Ils ont reçu 100 marks allemands en argent de bienvenue. Meyer a révélé qu'il avait dépensé 90 marks en romans de Karl May, "Il a fallu prendre une Coke aussi," a-t-il ajouté.

Le dernier ouvrage de l'écrivain, "The Projectors", est en lice pour le prix allemand du livre. L'histoire se déroule, entre autres lieux, sur le site de tournage des films allemands Winnetou des années 60. Un "Dr. May" est également un personnage récurrent dans ce roman de 1000 pages, prévu pour le 28 août.

L'amour de Clemens Meyer pour les romans de Karl May était si profond qu'il a presque tout dépensé en eux après la chute du mur de Berlin. Son admiration pour l'auteur transparaît dans son dernier ouvrage, "The Projectors", où un personnage nommé "Dr. May" apparaît fréquemment.

Lire aussi: