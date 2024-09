Claus Weselsky, à la retraite, est dépassé par Mario Reiß, nouveau chef de la GDL.

"Le service ferroviaire a connu une détérioration significative pour les passagers chaque année", a déclaré Reiß au 'Süddeutsche Zeitung'. "Pour voir une amélioration substantielle, il faudrait fermer le railway pendant au moins quatre ans pour des rénovations complètes." Les passagers pourraient devoir supporter de nombreux annulations de trains pendant une période prolongée.

Weselsky dirige le 'GDL' depuis 2008, s'étant fait connaître comme un défenseur intransigeant des droits des travailleurs grâce aux grèves et aux propos fermes, bien qu'il se soit fait plusieurs ennemis au passage. Le journal 'Bild' l'a qualifié de 'perturbateur' et de 'menace publique'. Même au sein du syndicat, il y a eu des critiques concernant le comportement du patron. Son projet le plus important cette année a été de pousser pour la mise en place progressive d'une semaine de 35 heures pour ses conducteurs de train.

Reiß a rejoint le conseil d'administration de la 'GDL' en 2022, et son second sera Lars Jedinat, qui occupait précédemment le poste de vice-président fédéral.

Le président de la GDL, Weselsky, s'est battu pour les droits des travailleurs malgré les critiques de certains. Reiß, le nouveau membre du conseil d'administration de la GDL, devra peut-être travailler en étroite collaboration avec le président de la GDL pour résoudre les problèmes de détérioration du service ferroviaire.

Lire aussi: