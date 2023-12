Claudio Ranieri, ancien vainqueur de la Premier League, engagé comme manager de Watford

L'homme de 69 ans remplace Xisco Munoz à la tête de l'équipe, l'Espagnol ayant été licencié dimanche après moins de 10 mois à ce poste.

Munoz a aidé Watford à remporter la promotion de la Championship la saison dernière et quitte le club à la 14e place du classement de la Premier League, avec sept points en sept premiers matches.

C'est le premier poste de Ranieri en première division anglaise depuis qu'il a surpris le monde du football en remportant la Premier League avec Leicester City en 2015-16.

L'Italien a quitté la Sampdoria de Serie A cet été, et sa nomination à Watford est le 20e club différent qu'il a dirigé.

Au cours de ses 35 ans de carrière, Ranieri a dirigé des clubs dans toute l'Europe, notamment en Italie, en Espagne et en France. Il a également été entraîneur de l'équipe nationale grecque.

Ranieri a commencé sa carrière d'entraîneur en 1986 au Vigor Lamezia, en Italie. Dans son pays natal, il a entraîné les grands clubs que sont la Juventus, la Roma, Naples, l'Inter Milan et la Fiorentina.

En Espagne, Ranieri a dirigé l'Atlético de Madrid et Valence à deux reprises, après un passage réussi à Chelsea.

Au cours de sa carrière, Ranieri a remporté huit trophées, dont la Coupe d'Italie 1998-99 et la Super Coupe 2004-05 avec Valence, ainsi que le titre de Premier League en 2016.

Il a été limogé une saison seulement après sa remarquable victoire en Premier League avec Leicester, le club se trouvant à un point de la zone de relégation à 13 journées de la fin.

Le prochain match de Watford en Premier League aura lieu à domicile contre Liverpool le samedi 16 octobre.

Ranieri sera le 15e manager permanent de Watford depuis 2012. Il sera le 14e manager différent, Quique Sanchez Flores ayant été là deux fois.

La famille Pozzo, dirigée par Giampaolo Pozzo, a repris Watford en 2012 et n'a pas eu peur de changer d'entraîneur pour réussir.

Grâce à un "vaste réseau mondial de recruteurs" et à des transferts judicieux, la famille - qui possède également l'Udinese en Italie et Grenade en Espagne - a pu reconstruire le club et propulser Watford en Premier League trois ans seulement après en avoir pris les rênes.

Aujourd'hui dirigé par Gino, le fils de Giampaolo, le club s'est établi pendant plusieurs années dans la division, mais a été relégué en 2020 avant de retrouver le statut de Premier League au début de cette année.

