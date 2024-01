Classique d'hiver de la LNH : Les Kraken de Seattle et les Golden Knights de Vegas font appel à leurs souvenirs d'enfance dans la "forme la plus pure du jeu".

Les Kraken seront la première équipe de la division Pacifique à accueillir la Winter Classic, alors que les deux plus récentes franchises de la LNH s'affronteront sur la patinoire extérieure.

"C'est extrêmement excitant d'avoir un Winter Classic si tôt dans la carrière de la franchise", a déclaré Brandon Tanev aux journalistes avant le match.

"Je pense que c'est une excellente chose pour la ville, l'organisation et les habitants de la ville. C'est ce dont il s'agit.

"Nous sommes tous excités à l'idée de participer à ce match, mais c'est aussi une excellente façon de montrer la ville de Seattle, ses habitants et la qualité de la franchise que nous avons ici. C'est formidable d'avoir deux nouvelles franchises", a ajouté Tanev.

Bien que les Knights abordent le match avec un meilleur bilan cette saison, avec 22-10-5 contre 14-14-9 pour les Kraken, ils ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs, abandonnant ainsi leur première place dans la division Pacifique.

Les Kraken, quant à eux, seront portés par une série de quatre victoires et une série de huit points, alors qu'ils s'apprêtent à affronter les Knights et tenteront de se venger d'une défaite de 4-1 plus tôt dans la saison.

Les deux groupes de joueurs seront également stimulés par l'occasion elle-même, d'autant plus que le fait de jouer à l'extérieur évoque des souvenirs d'enfance, selon Jack Eichel des Knights.

"Je pense que chaque fois que vous jouez à l'extérieur, c'est la forme la plus pure du jeu", a déclaré Eichel aux journalistes.

"Nous avons beaucoup de gars de l'Ouest canadien, donc je suis sûr qu'ils ont joué au hockey en plein air", a ajouté Eichel.

"J'ai l'impression que tous les enfants ont passé du temps à jouer sur l'étang et ont grandi en regardant la Winter Classic, alors avoir l'opportunité de jouer dans un match comme celui-ci est vraiment génial.

Le Winter Classic débutera lundi à 15 heures (heure française) et sera diffusé sur TNT et Tru TV.

