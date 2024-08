- Classement des lobbies: ces États ont les pires résultats

L'organisation anti-corruption Transparency International Allemagne ne voit que des progrès limités dans la plupart des États fédéraux en ce qui concerne les réglementations sur la divulgation de l'influence des lobbyistes. Dans un "classement des lobbyistes" présenté mardi, 12 des 16 États fédéraux ont montré une légère amélioration par rapport à la dernière évaluation en 2022. Cependant, 13 États ne parviennent pas à satisfaire la moitié des critères possibles. Le gouvernement fédéral reste le meilleur performer.

L'organisation a créé le premier classement des lobbyistes en 2021, avec une mise à jour un an plus tard. Il compare les règles de transparence et d'intégrité du gouvernement fédéral et des États fédéraux en ce qui concerne quatre critères : l'existence d'un registre des lobbyistes, les obligations de transparence, les périodes de refroidissement pour les anciens politiciens entrant dans le secteur privé et l'empreinte législative, qui couvre tous les contacts de lobbyistes d'un politique pendant le processus législatif.

Le gouvernement fédéral continue de mener avec un score de 71 %, grâce à ses règles de lobby et de transparence maintenant relativement bonnes. Parmi les États fédéraux, la Thuringe reste en tête avec 69 %, suivie de la Bavière et du Bade-Wurtemberg avec 54 % et 53 % respectivement. Ces États pourraient se démarquer davantage du milieu du classement avec de nouvelles réglementations sur les périodes de refroidissement, selon le rapport.

En bas du classement se trouvent la Rhénanie-Palatinat et la Basse-Saxe avec 19 % chacune, la Saxe-Anhalt avec 18 % et Brême avec 9 %. Le manque d'activité dans ces États est préoccupant, avec un manque de volonté politique pour mettre en place des règles modernes pour une politique propre, déclare Norman Loeckel de Transparency. Cela se voit dans le fait que 13 des 16 États fédéraux ne parviennent pas à satisfaire la moitié des critères du classement des lobbyistes.

Loeckel souligne : "Un grand nombre d'États fédéraux offrent ainsi une traçabilité insuffisante des décisions politiques pour les citoyens et trop d'opportunités pour une influence de lobby potentiellement illégitime."

