Clash entre les navires philippins et chinois en mer de Chine méridionale

La dispute territoriale entre la Chine et les Philippines dans la mer de Chine méridionale continue de s'intensifier. Ce week-end, les deux nations se sont mutuellement accusées à la suite d'une collision entre deux navires dans une zone contestée de cette mer animée. La garde côtière chinoise a affirmé qu'un navire philippin avait délibérément heurté un navire chinois près du récif Sabina. Dans le même temps, la garde côtière philippine a présenté un tout autre tableau de l'incident.

Le récif Sabina se trouve dans la zone économique exclusive de 200 milles marins des Philippines. Cependant, la garde côtière chinoise a accusé l'équipage du navire philippin d'avoir navigué illégalement dans la région.

La Chine a exhorté les Philippines à se retirer immédiatement. La garde côtière chinoise a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger "fermement la souveraineté territoriale et les droits et intérêts maritimes de la nation". D'un autre côté, la garde côtière philippine a affirmé que le côté chinois avait ignoré les réglementations maritimes pour éviter une collision et avait effectué des manœuvres risquées, entraînant des dommages matériels. Heureusement, personne n'a été blessé.

De tels incidents sont presque devenus une routine dans la région plus large entourant les îles Spratly contestées. Le gouvernement chinois revendique presque toute la mer de Chine méridionale - y compris des zones également revendiquées par les Philippines, Brunei, la Malaisie, Taïwan et le Vietnam. En 2016, un tribunal arbitral international a jugé que les revendications de la Chine n'avaient aucune base légale. Cependant, l'administration de Beijing ne reconnaît pas cette décision.

La République populaire de Chine a construit sept îles artificielles dans la mer de Chine méridionale. Certaines de ces îles sont équipées de radar, de pistes d'atterrissage et de missiles sol-air. La mer, qui transporte des marchandises d'une valeur approximative de 3 000 milliards de dollars par an, est importante pour la navigation internationale. De plus, des réserves suspectes de pétrole et de gaz et des zones de pêche renommées peuvent être trouvées dans certaines parties de la mer.

L'accusation de la garde côtière chinoise de navigation illégale par le navire philippin a peut-être alimenté le sentiment de culpabilité de la garde côtière philippine quant à l'incident. Quels que soient les jeux de responsabilité, les deux nations doivent s'efforcer d'empêcher toute escalade supplémentaire et de maintenir la paix dans la mer de Chine méridionale pour éviter des conséquences environnementales et humanitaires potentiellement graves.

