Clark Gillies, membre du Temple de la renommée du hockey et quatre fois vainqueur de la Coupe Stanley, décède à 67 ans

"La Ligue nationale de hockey pleure le décès de Clark Gillies, une tour de force sur la glace pour les dynastiques Islanders de New York au début des années 1980 et un pilier de la communauté de Long Island depuis lors", a déclaré Gary Bettman, commissaire de la LNH.

Gillies a contribué à définir le terme "attaquant de puissance" au cours d'une carrière de 14 saisons, inscrite au Temple de la renommée, avec les Islanders et les Sabres de Buffalo, dont le point culminant a été la conquête de quatre Coupes Stanley consécutives avec les Islanders.

Le natif de la Saskatchewan a été sélectionné en quatrième position par les Islanders lors de la séance de sélection de la LNH en 1974. Avec les Islanders, il a marqué 304 buts et obtenu 359 passes décisives en 872 matches sur 12 saisons.

En 159 matchs de séries éliminatoires avec les Islanders, Gillies a marqué 47 buts et délivré 46 passes. Gillies a fait partie des 17 Islanders qui ont remporté quatre Coupes Stanley consécutives de 1980 à 1983 et du groupe qui a remporté 19 séries éliminatoires d'affilée, un record de la ligue qui tient toujours.

L'ailier gauche faisait partie de l'une des lignes d'attaque les plus performantes de la décennie, surnommée le "Trio Grande", avec deux autres futurs membres du Temple de la renommée du hockey, le centre Bryan Trottier et l'ailier droit Mike Bossy. Cette ligne a également mené l'équipe canadienne à la deuxième place lors de la Coupe du Canada 1981.

"Toute la communauté des Islanders est dévastée par la perte de Clark Gillies", a déclaré le président et directeur général des Islanders, Lou Lamoriello. "Il incarnait ce que signifie être un Islander de New York. La fierté qu'il ressentait en portant le chandail des Islanders sur la glace était évidente par sa volonté de tout faire pour gagner. En dehors de la glace, il était tout aussi présent, prenant toujours le temps de rendre service à la communauté locale.

"Les New York Islanders ont remporté quatre coupes Stanley grâce aux sacrifices que lui et les membres de ces équipes dynastiques ont consentis pour la franchise. Au nom de toute l'organisation, nous adressons nos plus sincères condoléances à toute la famille Gillies".

Après la victoire 4-0 des Islanders à domicile contre les Arizona Coyotes vendredi, l'entraîneur principal Barry Trotz a déclaré que l'attaquant allait nous manquer.

"Il était plus grand que nature", a déclaré Trotz. "Quand on voyait Clark Gillies, on pensait Islander. Je veux dire qu'il n'y avait aucun doute. Il n'y avait pas de zone grise. Charismatique. Il jouait de la bonne manière, il faisait partie de la communauté.

"Tout ce que vous pensez d'un Islander, un bon coéquipier, une personne fantastique, toutes ces choses. Mon cœur s'est brisé quand on m'a dit qu'il quittait la glace. Il va nous manquer, vous savez, il va vraiment nous manquer".

New York a retiré le maillot numéro 9 de Gillies le 7 décembre 1996.

En 2002, Gillies a été intronisé au Temple de la renommée du hockey. Sur la page de sa biographie, on peut lire : "Il était un compétiteur acharné : "Il était un compétiteur implacable qui était pratiquement inarrêtable lorsque l'équipe adverse soulevait son ire.

Gillies terminera sa carrière avec 319 buts et 378 passes en saison régulière, après avoir joué deux saisons avec les Sabres.

Gillies a créé la Clark Gillies Foundation, une société à but non lucratif qui vient en aide aux enfants souffrant de handicaps physiques, de troubles du développement ou de difficultés financières. L'objectif, selon le site Internet de l'organisation, "est d'aider les enfants à améliorer leur qualité de vie et de leur apporter une aide en temps de crise".

L'unité d'urgence pédiatrique de l'hôpital Huntington, à Long Island, a été baptisée en l'honneur de Gillies et de sa fondation.

