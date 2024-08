- Citoyens américains émeut dans un hôtel de Moscou et condamné à 15 jours de prison

Un Américain détenu suite à des troubles présumés dans un hôtel a été condamné à 15 jours de prison par la justice russe. Il purge sa peine dans une prison de Moscou, selon un rapport de l'agence de presse d'État Tass. Le début de son incarcération a été fixé au 12 août.

"Lexique non normatif" : un homme profère des injures

Cependant, un autre procès criminel est toujours en cours contre l'homme pour avoir agressé une policière - une infraction passible de cinq ans de prison maximum.

La police de Moscou a été appelée dans un hôtel après que l'Américain ait prétendument manifesté de l'agressivité et utilisé un "lexique non normatif" - des injures. L'homme a ignoré les demandes des officiers de changer son comportement et a finalement été arrêté, selon l'agence de presse Interfax. À son arrivée au poste de police, l'homme a frappé une policière, a déclaré un porte-parole de la police.

Les autorités ont identifié l'homme, né en 1978, qui n'était reportedly pas en possession de la carte de séjour délivrée à son entrée sur le territoire.

Échange historique de prisonniers entre la Russie et l'Occident

La Russie a libéré des citoyens américains, dont l'ancien soldat Paul Whelan et le journaliste Evan Gershkovich, dans le plus grand échange de prisonniers avec les pays occidentaux depuis la fin de la guerre froide il y a deux semaines, en échange d'agents russes détenus à l'étranger. D'autres citoyens américains et occidentaux restent en détention en Russie.

La Russie est accusée de condamner régulièrement des citoyens américains à de longues peines de prison comme monnaie d'échange pour obtenir la libération de ses compatriotes détenus à l'étranger.

La police de Moscou a dû intervenir dans l'hôtel en raison du comportement agressif de l'Américain et de son utilisation de "lexique non normatif". Malgré les demandes des officiers de changer son comportement, il a continué à perturber l'ordre, ce qui a entraîné son arrestation pour agression sur une policière.

