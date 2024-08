"Citoyen de l'Empire" condamné à la prison

Le "Groupe Impérial" avait planifié des attaques contre l'infrastructure allemande et projetait d'enlever le ministre de la Santé Lauterbach. Cependant, le complot a été déjoué et un membre du groupe a été condamné à de la prison.

Un membre de l'extrême droite "Groupe Impérial" a été condamné à deux ans et dix mois de prison par la Cour d'appel de Düsseldorf. Le technicien de 50 ans, originaire de Heiligenhaus, a été reconnu coupable d'appartenance à une organisation terroriste nationale et de préparation de haute trahison.

Le mandat d'arrêt, en vigueur depuis son arrestation en octobre dernier, a été suspendu sous conditions de rapport, donc le condamné est initialement libéré sous caution. Il sera décidé ultérieurement s'il peut purger le reste de sa peine en détention ouverte, comme requested by his lawyers. Comme ni la défense ni le parquet n'ont fait appel, la sentence est définitive.

Le représentant du parquet de Düsseldorf avait requested a higher sentence of three years and nine months. L'homme a admis en justice avoir rejoint le groupe terroriste d'extrême droite "Groupe Impérial" et avoir soutenu leurs plans de coup d'État.

Attaques contre les lignes à haute tension et enlèvement

Selon l'acte d'accusation, le "Groupe Impérial" projetait d'utiliser des explosifs pour perturber l'approvisionnement en électricité de l'Allemagne pendant plusieurs semaines. De plus, ils prévoyaient d'enlever le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach. Le coup d'État était initialement prévu pour commencer en mai 2022.

Les avocats de l'homme condamné ont décrit leur client comme un "papillon de nuit" qui n'était pas un "citoyen du Reich", mais plutôt un opposant à COVID-19 égaré qui voulait juste se donner de l'importance.

À Hambourg, l'un des soutiens du groupe a déjà été condamné à une peine de 24 mois avec sursis début juillet. Le procès contre les cinq présumés chefs du groupe se déroule depuis plus d'un an à la Cour d'appel de Koblenz.

