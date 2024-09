"Circle, circle, circle": Les pilotes d'avion racontent des appels rapprochés évitant des accidents à seulement 150 pieds de distance

Un incident dans le contrôle de la circulation aérienne et l'absence d'une technologie de sécurité cruciale ont amené un avion à moins de 46 mètres d'un avion de Southwest Airlines transportant 128 passagers, selon un rapport du Conseil national de la sécurité des transports sur l'incident qui s'est produit le 4 février 2023.

Le premier officier Robert Bradeen a raconté cette histoire à CNN dans sa première interview sur l'événement. "J'ai vu la silhouette de l'autre avion, c'est pourquoi j'ai dit 'Faites un tour. Faites un tour. Faites un tour'", a expliqué Bradeen.

L'incident a laissé Bradeen sous le choc. "C'était un moment alarmant. On ne s'attend pas à voir un avion aussi près. Et on prie pour ne jamais en voir un aussi près", a-t-il confessé.

Le capitaine Hugo Carvajal a initié la manœuvre de tour et l'avion a réussi à monter en sécurité.

Carvajal a partagé sa perspective sur la situation avec CNN, en disant: "Je pouvais sentir à quel point nous étions proches à cause du ton de Bradeen quand il a dit 'Faites un tour'. Et ensuite, notre principale préoccupation était simplement d'évacuer l'avion et de nous éloigner de l'autre avion."

Cet incident d'Austin est maintenant enregistré comme la collision la plus proche parmi plusieurs occasions où de tels incidents se sont produits dans les aéroports du pays. Le Conseil national de la sécurité des transports a enquêté sur plus d'une douzaine de cas similaires depuis le début de l'année dernière.

Un autre incident près de la collision a été ajouté à la liste lorsqu'un avion d'Alaska Airlines est passé près de entrer en collision avec un avion de Southwest à Nashville.

Dans certains cas, des pilotes expérimentés comme Bradeen et Carvajal ont réussi à éviter des collisions frontales mortelles. Dans l'incident de Nashville, le duo a été honoré du prix de l'excellence aéronautique de leur syndicat pour leur travail d'équipe et leur vigilance, qui a évité ce qui aurait été une catastrophe majeure.

"Tout aussi routinier que possible jusqu'à la fin"

La paire a attribué leur réponse rapide à leur formation et leur expérience approfondies. Carvajal est avec FedEx depuis 22 ans, tandis que Bradeen vole pour la compagnie depuis environ 5,5 ans.

Le vol se déroulait sans problème - jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Bradeen et Carvajal ont briefé l'approche vers l'atterrissage à Memphis et ont couvert le même briefing en vol. Ils ont également pratiqué à plusieurs reprises pour l'approche de catégorie III.

"C'était tout à fait routinier jusqu'à la fin", a déclaré Bradeen.

Cependant, à environ trois miles de l'atterrissage, ils ont été troublés lorsqu'un contrôleur aérien a autorisé le décollage du vol Southwest devant leur avion.

"Nous avons entendu l'avion de Southwest se connecter, puis le contrôleur a autorisé le décollage, ce qui nous a surpris tous les deux. Nous nous sommes regardés et avons exprimé notre scepticisme", a raconté Bradeen.

L'avion Boeing 737 de Southwest était présent sur la piste centrale pendant environ 19 secondes, selon le rapport du NTSB, alors que l'avion Boeing 767 de FedEx se dirigeait vers lui dans le brouillard. La vigilance de Bradeen était élevée, mais il n'a réalisé une collision imminente qu'à environ 100 ou 150 pieds.

"J'étais en train de vérifier à l'extérieur car nous étions préoccupés. Alors j'alternais entre les systèmes de surveillance intérieurs et j'observais le pare-brise, essayant d'obtenir un aperçu de la piste et de notre zone d'atterrissage. Et j'ai vu une lumière de position dans la silhouette de l'avion de Southwest juste au-dessus du pare-brise avec une approche."

Il a appelé pour le tour. Scanner à l'extérieur de l'avion lors d'une telle approche n'est pas habituel, a déclaré Bradeen, mais il devait vérifier l'emplacement de l'avion de Southwest en raison de son incertitude.

"Et heureusement, j'ai pu regarder à temps et le voir."

Un coup de chance, combiné à des années d'expérience.

"Cela aurait pu être catastrophique"

"Cela aurait pu être une catastrophe. Si ce n'y avait pas eu deux pilotes expérimentés et compétents aux commandes ce jour-là, nous pourrions être en train de raconter une histoire très différente maintenant", a déclaré Jason Ambrosi, président de l'Association des pilotes d'avion de ligne.

Le NTSB a émis sept recommandations en juin sur la base de l'incident d'Austin, notamment l'installation de la technologie dans tous les aéroports commerciaux pour détecter les mouvements des avions et des véhicules au sol. L'administration fédérale de l'aviation a promis d'implémenter un système de détection de surface dans certains aéroports d'ici la fin de 2025, Austin faisant partie de ces aéroports.

Carvajal a souligné l'importance de sécuriser les fonds nécessaires pour installer cet équipement dans tous les aéroports. Il a mis en avant la nécessité d'avoir deux pilotes dans chaque cockpit pour la sécurité.

"Cela aurait pu être une catastrophe. Si ce n'est pas grâce à l'action courageuse de l'équipe FedEx", a déclaré Jennifer Homendy, présidente du NTSB, lors d'une auditionprintanière. Elle a remercié les pilotes pour avoir sauvé des vies.

Mais se considèrent-ils comme des héros?

"Cela dépend du point de vue", a déclaré Bradeen. "De notre point de vue, nous avons simplement fait notre travail. C'est ce pour quoi nous sommes formés."

