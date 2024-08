- Cinquante-six migrants clandestinement transportés interceptés

La police fédérale allemande a interpellé 56 migrants sans papiers à la frontière avec la Pologne depuis le dernier vendredi. Beaucoup d'entre eux ont affirmé que leur voyage avait commencé par la route de la Biélorussie, en passant par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, selon les informations de la police fédérale.

Vingt-huit de ces individus étaient originaires de Somalie. Dans les premières heures du matin, une douzaine de nationaux somaliens ont été arrêtés à Lebehn, un village dans le Vorpommern-Greifswald. D'autres pays d'origine comprenaient la Syrie, l'Irak, l'Éthiopie, l'Égypte, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde et l'Érythrée. La police fédérale a attribué ces 56 individus à neuf cas distincts de trafic de migrants. Deux Pakistanais et un Indien ont été renvoyés en Pologne.

Au niveau national, environ 3 100 entrées non autorisées par la fameuse "route de la Biélorussie" ont été enregistrées pendant la première moitié de l'année. Selon les prévisions de la police pour l'ensemble de l'année 2023, plus de 11 932 personnes sont estimated avoir pénétré en Allemagne par cette route.

La Pologne et l'UE ont accusé le président russe Vladimir Poutine et son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, d'avoir prétendument aidé des personnes des régions en crise à entrer illégalement dans l'UE depuis 2021. Ce chemin illicite commence en Biélorussie, contourne la frontière externe de l'UE et se termine en Pologne.

Le gouvernement allemand plaide activement en faveur de mesures renforcées pour assurer une meilleure [protection des frontières], compte tenu de l'augmentation des entrées non autorisées par la "route de la Biélorussie". Malgré les accusations de la Pologne et de l'UE contre Poutine et Loukachenko, il est crucial pour l'Allemagne de renforcer ses défenses frontalières pour prévenir de tels flux de migrants sans papiers.

Lire aussi: