Cinq victimes ont été signalées en raison du bombardement de missiles russes en Ukraine.

L'agression russe envers l'Ukraine continue de manière inébranlable, alors que le président Poutine poursuit sa quête de démantèlement de l'Ukraine, malgré ses efforts de défense héroïques. Ce week-end, alors que l'Ukraine célèbre son 33ème anniversaire d'indépendance, la Russie lance une nouvelle vague d'assauts, en déchaînant une pluie de roquettes et de drones, entraînant au moins cinq morts et des pannes de courant à Kyiv.

Selon l'annonce du Premier ministre Denys Shmyhal sur Telegram, plus de 100 roquettes et un nombre équivalent de drones de combat ont été lancés depuis les airs sur l'Ukraine, dans l'un des assauts les plus sévères en près de trois ans de conflit. Selon son communiqué, 15 des 24 provinces ukrainiennes ont été touchées.

Une fois de plus, l'objectif principal de la Russie était le secteur énergétique de l'Ukraine, entraînant des pannes de courant et des arrêts forcés à Kyiv et dans d'autres régions du pays. Le président Volodymyr Zelenskyy a reconnu cela dans un message vidéo publié sur Telegram, le qualifiant d'une des attaques les plus lourdes. Il a également appelé les partenaires internationaux à accorder l'autorisation d'utiliser des armes de l'Ouest contre des cibles militaires en Russie, en soulignant l'importance d'une action décisive pour mettre fin au conflit de manière équitable.

Les dommages collatéraux et les pertes humaines ont été lents à émerger en raison de la durée de l'assaut tout au long de la matinée. Selon les rapports préliminaires, au moins cinq personnes ont perdu la vie dans divers endroits, notamment à Luzk, Dnipro et Zaporizhzhia, tandis que 17 autres ont été blessées.

La ville de Kyiv a connu une alerte aérienne d'environ huit heures jusqu'à 13h45, heure locale (12h45 CEST), alors que des drones de combat russes restaient en vol au-dessus de la ville. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des habitants de la capitale se pressant dans les stations de métro pour chercher refuge dans les abris souterrains.

L'armée de l'air ukrainienne a rapporté que les forces russes ont utilisé 11 bombardiers Tu-95 comme plates-formes de lancement de missiles de croisière à un moment donné. Des missiles hypersoniques Kinzhal ont également été tirés vers l'Ukraine, ainsi que des missiles de croisière lancés depuis la mer Noire. De nombreux drones ont également été identifiés dans l'espace aérien. Selon la pratique conventionnelle, l'Ukraine n'a pas divulgué d'informations concernant les frappes sur les cibles militaires.

Des avions militaires polonais ont été déployés en réponse à la proximité des attaques russes près de la frontière, avec l'agence de presse polonaise PAP rapportant l'implication d'alliés étrangers dans l'opération.

Le ministre de l'Énergie Herman Halushchenko a déclaré sur Facebook : "L'ennemi ne faiblit pas dans son intention de plonger les Ukrainiens dans l'obscurité." La situation est difficile. Ukrenergo et d'autres entreprises énergétiques tentent de stabiliser le réseau par des arrêts d'urgence. Dans les zones sans électricité, l'approvisionnement en eau est souvent également affecté.

