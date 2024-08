Table des matières

Hyrox : Fusionner l'entraînement physique avec la course

Krav Maga : un sport de combat issu d'Israël

CrossFit : le mix ultime d'endurance et de force

Nage & Course - Naviguer sur la terre et l'eau

Paddle Tennis - Faire des vagues aux États-Unis et au-delà

- Cinq sports difficiles qui apportent des bienfaits

Tout le monde qui fait de l'exercice devrait avoir à l'esprit un principe fondamental : cela doit être amusant. Cela peut sembler simple, mais cela est souvent négligé. Je fais de l'exercice jusqu'à cinq fois par semaine, pas par obligation, mais parce que j'en tire du plaisir. J'adore faire du vélo ou de la musculation. Courir n'est pas mon activité préférée, mais je le fais quand l'envie m'en prend. Cependant, mon parcours vers une forme physique régulière a été rempli de tentatives infructueuses et de périodes prolongées d'inactivité. Je suis devenu un véritable athlète lorsque j'ai découvert des sports qui correspondaient à mon mode de vie et à mes préférences. Bien que j'aimerais jouer au tennis régulièrement, cela reste un rêve, car mon emploi du temps ne me permet pas de rendez-vous fixes. La danse semble attrayante et est considérée comme saine, mais cela ne serait pas amusant pour moi.

Je rédige des articles sur des sujets liés à la forme physique depuis plusieurs années. J'ai entendu tous les motifs d'incitation possibles, comme "tu dois", "tu devrais" et "c'est bon pour toi". Cependant, je suis convaincu que aucun de ces arguments n'a jamais incité quelqu'un à faire de l'exercice régulièrement. La clé du succès est "l'amusement". Pour découvrir ce qui vous passionne vraiment dans le sport, vous devez expérimenter. Pour vous encourager dans votre recherche de l'activité physique idéale, nous présentons cinq sports que nous pensons dignes d'être explorés.

Hyrox : Fusionner l'entraînement physique avec la course

Le nom de ce sport a été inspiré par une compétition relativement nouvelle créée par le champion olympique de hockey sur glace Moritz Fürste, qui s'est interrogé sur l'absence de compétition pour les athlètes de la forme physique. La réponse est Hyrox. L'événement principal est une course de forme physique qui se déroule dans différentes villes à travers le monde. Les athlètes courent huit kilomètres, entrecoupés d'un kilomètre sur un ski ergomètre, en tirant et en poussant un lourd traîneau, 80 mètres de burpees avec un saut, 1000 mètres de rameur, 200 mètres avec deux haltères lourdes, 100 mètres de fentes avec un poids sur la nuque, et en terminant par lancer un ballon médicinal sur une cible 75 fois à une hauteur de trois mètres. Cela semble difficile ? C'est Certainly.

Pourtant, Hyrox est explicitement un sport pour tout le monde. Les exercices peuvent être effectués par toute personne ayant un certain niveau de forme physique de base et pouvant courir et sauter. Il n'y a pas de limite de temps ou de véhicule de balayage dans les courses. Le taux de réussite est d'environ 99 %. Les compétiteurs les plus rapides terminent en moins d'une heure. Les participants les plus lents ont pris presque cinq heures. Même les personnes âgées de plus de 70 ans participent à Hyrox. Et chaque performance est célébrée.

La popularité de la série de courses Hyrox est étonnante. Les événements se vendent rapidement. De nombreux studios de fitness proposent des cours pour se préparer efficacement à la course. Comme à la fois la force musculaire et l'endurance sont nécessaires sur le parcours, c'est un sport qui offre le package complet.

Krav Maga : un sport de combat issu d'Israël

Ce sport vient d'Israël, et son nom en hébreu signifie "combat au contact". Le Krav Maga est une technique d'autodéfense qui incorpore diverses techniques de frappe et de coup de pied, de la lutte, de la prise de levier et de la lutte au sol. En termes simples, il faut avoir un esprit combatif pour se sentir à l'aise avec ce sport. Les racines du Krav Maga proviennent de l'armée israélienne, où il a évolué en un sport enseigné dans le monde entier. Le Krav Maga renforce l'endurance, la force et la vitesse de réaction. Il entraîne également le psychisme, car de nombreux exercices sont effectués sous stress. Fréquemment, des situations menaçantes sont simulées, desquelles on doit ensuite s'échapper.

CrossFit, le mix parfait d'endurance et de force

Pour ceux qui cherchent un entraînement qui combine endurance et force, CrossFit est idéal. Ce sport vient des États-Unis. C'est un sport très populaire qui combine rapidement et intensément l'entraînement de l'endurance et de la force. Il est né dans les années 90 aux États-Unis, initially as training for firefighters, soldiers, and police officers, and later given the brand name CrossFit - today, it's estimated that around five million people worldwide participate in CrossFit.

C'est un entraînement complet du corps extrêmement efficace qui incorpore des squats, des tractions, des pompes, du rameur, ou des tirs de ballon mural. Tout cela est serré dans des séances d'entraînement d'une heure, toujours dirigées par des entraîneurs. Cette forme d'entraînement par intervalles est très intense mais aussi productive. En tant que journaliste scientifique, je sais que nous perdons de la masse musculaire avec chaque année qui passe. Mais avec un entraînement ciblé, ce processus peut être considérablement ralenti. Plus tôt nous commençons, mieux c'est. CrossFit est un sport qui combat efficacement la perte de muscle.

Nage & Course - Traverser la terre et l'eau

Beaucoup ne connaissent pas encore ce sport, et il appartient à la catégorie "complexe". Cependant, le facteur de plaisir est immense. La Nage & Course est un sport d'endurance qui combine les disciplines de la natation et de la course. Le concept vient de Suède et est né d'un pari pour voyager entre les îles. Le principe est simple : vous courez et, s'il y a un corps d'eau entre le départ et l'arrivée, vous nagez à travers.

Depuis 2006, des compétitions de Nage & Course ont lieu, avec un événement annuel à Stockholm parmi eux. Les compétiteurs doivent naviguer entre plusieurs îles et conquérir à la fois des sections de natation courtes et longues. La distance de natation totale est de dix kilomètres, tandis que la distance de course est de soixante-cinq kilomètres. Il y a aussi de nombreux événements qui ont lieu en Allemagne maintenant. Pour ceux qui optent pour un entraînement plus intense, il est toujours recommandé d'aller avec un compagnon pour aider en cas d'urgence pendant la natation.

Paddle Tennis - Faire des vagues aux États-Unis et au-delà

En tant qu'ancien joueur de tennis, je suis fan de ce sport. Le jeu est similaire au tennis, mais il est joué sur des courts miniatures avec des paddles compacts et non cordés. Traditionnellement, les raquettes étaient fabriquées en bois, mais de nos jours, elles sont généralement faites de plastique. Ce sport a une importante following en Espagne, en Amérique du Sud et aux États-Unis. La disposition du terrain ressemble à celle du tennis, avec certaines variations intégrant les murs environnants dans le jeu.

Le paddle tennis peut être pratiqué en simple ou en double. Son histoire remonte à plus d'un siècle, avec le révérend Frank Peer Beal crédité de son invention. Il cherchait une activité récréative engageante pour les jeunes de Manhattan. Les premiers courts de paddle tennis ont été établis en 1915 dans le Washington Square Park, New York. Ces courts sont généralement construits en béton, et le scoring se fait de la même manière que le tennis. Le paddle tennis connaît actuellement une hausse de popularité chez les Allemands, entraînant une augmentation des installations intérieures et extérieures pour ce sport.

J'ai entendu parler de divers concours de remise en forme et de sports, mais Hyrox se démarque par son inclusivité et son caractère challengeant. Avec des exercices qui peuvent être réalisés par des personnes de différents niveaux de forme physique, c'est un sport dans lequel n'importe qui peut participer, même si la course à pied n'est pas leur activité favorite. Plus tard cette année, je prévois de participer à un événement Hyrox pour tester mon endurance et ma force.

La popularité de Hyrox est évidente, avec des événements qui se vendent rapidement et de nombreux studios de fitness offrant des cours pour se préparer à la course. C'est un ensemble complet, nécessitant à la fois de la force musculaire et de l'endurance, ce qui en fait un sport idéal pour les personnes souhaitant améliorer leur niveau de forme physique global.

Lire aussi: