Cinq points essentiels pour le 20 août: événements du Comité national démocrate, cyberattaques, situation des otages israéliens, fortes pluies, expédition spatiale

Voici ce que vous devez savoir pour vous ressaisir et continuer votre journée.

Recevez 5 choses dans votre boîte mail

Votre journée est chargée. 5 Things est votre destination unique pour les dernières bribes d'actualités, ainsi que d'autres histoires tendance et vidéos qui suscitent l'intérêt des gens. Inscrivez-vous ici pour le newsletter 5 Things.

1. Convention nationale démocrate

Le président Joe Biden a reçu une ovation debout prolongée lors de la première soirée de la Convention nationale démocrate à Chicago, déclarant au public, “Je me suis donné à fond pour vous.” Biden a également lancé des piques contre Donald Trump alors qu'il soutenait la nouvelle candidate présidentielle du parti, Kamala Harris. Plus tôt dans l'événement, Harris est montée sur scène pour exprimer sa gratitude envers Biden pour sa “direction remarquable.” L'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton s'est adressée à la foule, mettant en avant la possibilité de la première présidente féminine, en déclarant qu'elle voulait que ses petits-enfants et leurs petits-enfants sachent qu'elle avait été là pour Harris lorsque le “plafond de verre” se briserait enfin. Plus tard dans la journée, l'ancien président Barack Obama est prévu pour prendre la parole pour complimenter Harris et appeler à l'unité au sein du parti avant les élections importantes de novembre.

2. Attaques informatiques

Le gouvernement américain a conclu que le gouvernement iranien était responsable de l'opération de piratage et de fuites qui a ciblé la campagne présidentielle de Donald Trump et a tenté de cibler la campagne Biden-Harris. Le FBI a récemment briefé l'ancien président sur leurs conclusions préliminaires. Des organisations de presse ont rapporté avoir reçu des documents prétendument provenant d'un compte d'un haut responsable de la campagne Trump. La campagne de la vice-présidente Kamala Harris a rapporté que les pirates informatiques n'avaient pas réussi dans leurs tentatives contre la campagne Biden-Harris. L'enquête souligne les efforts de l'Iran, ainsi que d'autres pays, pour essayer d'influencer l'élection de 2024, selon les officiels américains. L'Iran nie être derrière l'opération de piratage.

3. Otages israéliens

Les restes de six otages israéliens ont été récupérés à Gaza lors d'une opération militaire nocturne à Khan Younis. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué aujourd'hui, “Nos forces ont ramené les corps de six otages qui étaient sous le contrôle de l'organisation terroriste Hamas.” Actuellement, 109 otages israéliens sont détenus à Gaza, dont 36 sont considérés comme décédés, selon les données du Bureau de la presse du gouvernement israélien. Cette annonce suit les pourparlers de cessez-le-feu en cours, avec le secrétaire d'État Antony Blinken annonçant lundi dernier que Netanyahu avait accepté une “proposition de pont” américaine pour un accord. Blinken a mentionné que la prochaine étape des pourparlers de cessez-le-feu dépendait de Hamas en disant oui.

4. Inondations éclair

Le gouverneur du Connecticut a déclaré l'état d'urgence lundi suite aux inondations catastrophiques qui ont fait deux morts et entraîné des évacuations massives tout au long du week-end. Les défunts ont été retrouvés dans la ville d'Oxford, à environ 15 miles au nord-ouest de New Haven. Brenda Bergeron, deputy commissioner à la division de gestion des urgences et de la sécurité intérieure de l'État, a détaillé les inondations sans précédent qui ont ravagé les communautés. “Nous sommes confrontés à des précipitations dans des régions spécifiques qui sont au niveau des 1 000 ans”, a déclaré Bergeron, indiquant qu'elles sont si intenses qu'elles ne devraient se produire qu'une fois tous les 1 000 ans. Les précipitations ont également affecté les transports à New York, entraînant de nombreux annulations de vols aux aéroports JFK, Newark et LaGuardia.

5. Mission spatiale

L'Agence spatiale européenne lancera un spacecraft autour de la Terre aujourd'hui, dans sa mission vers Jupiter. Le Juice, ou Jupiter Icy Moons Explorer – lancé en avril 2023 – effectuera le premier survol de la lune et de la Terre à la suite et la première manœuvre de double assistance gravitationnelle. Cette manœuvre agira comme un propulseur, permettant à la gravité de la Terre de ralentir la trajectoire actuelle de Juice et de l'orienter vers Jupiter et ses lunes en juillet 2031. Juice a récemment effectué un survol de la lune de la Terre et doit approcher de la Terre aujourd'hui à 17h57, heure de l'Est. L'agence spatiale fournira un suivi en direct du spacecraft, et certaines personnes munies de jumelles ou de télescopes en Asie du Sud-Est pourraient même witnesser Juice lorsqu'il passera au-dessus de leur tête.

PETIT DÉJEUNER EN VITRINE

En images : la rare super lune bleue

La super lune bleue a illuminé le ciel lundi, offrant un spectacle fascinant pour des millions de personnes dans le monde. Voir les images de cet événement rare.

Trump diffuse de fausses informations sur l'endorsement de Taylor Swift

L'ancien président Donald Trump a republié des images falsifiées générées par IA, affirmant que Taylor Swift l'avait endorsed.

Disney cède dans un procès pour décès injustifié

Disney a changé d'avis sur un procès pour décès injustifié déposé par le veuf d'une femme décédée dans l'un de ses restaurants, permettant à l'affaire de suivre son cours en justice.

La valeur d'une barre d'or atteint 1 million de dollars

Les banques centrales et les investisseurs considèrent l'or comme une valeur refuge fiable à long terme. Découvrez pourquoi les prix de l'or ont augmenté.

Le célèbre héliport célèbre son 25e anniversaire

Au-delà de sa fonctionnalité de base, ce célèbre héliport suspendu est surtout connu pour ses cascades légendaires et ses événements extravagants.

Environ 3,6 millions d'enfants sont nés aux États-Unis l'année dernière, soit environ 68 000 de moins que l'année précédente, selon le CDC. Les femmes américaines ont moins d'enfants pour une variété de raisons sociales et financières. Certaines restrictions dans certains États entravent l'accès aux services de soins de santé reproductive.

— L'ancien député déchu George Santos, après avoir plaidé coupable lundi aux chefs d'accusation d'usurpation d'identité aggravée et de fraude postale liés à des pratiques trompeuses lors de sa campagne pour les élections de mi-mandat de 2022. Cette plaidoirie a mis fin à une quasi-odyssée de deux ans qui a vu Santos falsifier son curriculum vitae dans sa quête d'un siège au Congrès du 3e district de New York. Il écopera d'au moins deux ans de prison et devra rembourser 373 000 dollars de dommages-intérêts.

LA MÉTÉO D'AUJOURD'HUI

Obtenez votre prévision locale ici>>>

ET POUR FINIR ...

Les cerisiers en fleur à Tokyo Les sakura, ou cerisiers en fleur, sont un symbole aimé et durable du Japon. Regardez cette vidéo pour voir la ville de Tokyo enveloppée dans une splendeur de fleurs lorsque celles-ci atteignent leur pleine floraison.

Suite aux dernières mises à jour sur l'enquête en cours sur les cyberattaques contre leur campagne, le gouvernement des 'États-Unis' surveille de près toute menace potentielle pour les élections à venir. Lors d'un meeting, le président Biden a encouragé la foule en disant : "Nous ne pouvons pas laisser les adversités nous abattre. Levons-nous et avançons ensemble vers l'avenir de l'Amérique."

Lire aussi: