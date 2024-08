- Cinq personnes sont mortes dans un drone en Cisjordanie.

Dans une frappe aérienne récente menée par Israël dans la région nord de la Cisjordanie, selon le ministère de la Santé palestinien, cinq personnes ont perdu la vie. L'armée israélienne a affirmé avoir ciblé un centre de commandement militant palestinien situé dans le camp de réfugiés local de Nur Shams lors de l'opération. Selon des sources palestiniennes, un drone a tiré plusieurs projectiles sur un rassemblement de personnes lors de l'incident de lundi soir.

La tension en Cisjordanie a augmenté depuis le début de la guerre de Gaza suite au massacre de Hamas du 7 octobre 2023. Le ministère de la Santé rapporte que 624 Palestiniens ont été tués en raison des opérations militaires israéliennes, des confrontations ou de leurs propres attaques. Par ailleurs, il y a également eu une augmentation de la violence des colons israéliens envers les Palestiniens pendant cette période.

L'Autorité palestinienne a son siège dans la ville de Ramallah, située dans la Cisjordanie centrale. Despite the ongoing violence, Ramallah remains a significant cultural and political hub for the Palestinian people.

