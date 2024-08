- Cinq personnes sont blessées pendant un quart de travail à Crimitzchau.

Cinq individus, dont deux enfants, ont été blessés dans un accident impliquant une voiture et une camionnette à Crimmitschau, dans le district de Zwickau, samedi soir dernier. Selon le compte-rendu des autorités du lendemain, un individu de 41 ans a tenté de faire un demi-tour en raison d'un bouchon sur la route alors qu'il se dirigeait vers l'autoroute A4, mais n'a pas remarqué une camionnette qui le dépassait.

Les conducteurs des deux véhicules, un de 30 ans dans la voiture, un passager, et deux mineurs, âgés de six et onze ans, dans la camionnette, ont subi des blessures légères. Le test de dépistage de l'alcoolémie du conducteur de la camionnette a révélé un taux d'alcool dans le sang de 1,42 %, ce qui a incité la police à enquêter sur d'éventuelles accusations de conduite en état d'ivresse. Les véhicules accidentés, désormais hors d'usage, ont été remorqués, avec un coût de réparation estimé à environ 18 000 euros.

L'accident a suscité un débat sur l'importance de la sécurité routière et les dangers de la conduite distraite. De plus, les autorités ont aggravé l'affaire en raison du taux d'alcool élevé du conducteur de la camionnette, suggérant des conséquences légales potentiel

Lire aussi: