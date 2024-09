Cinq personnes ont été blessées suite à une explosion dans un palais de justice en Californie.

Un individu intéressant a été appréhendé et est actuellement interrogé, alors que la situation reste tumultueuse suite à l'explosion, prétendument causée par un engin explosif artisanal, selon un représentant du bureau du shérif du comté de Santa Barbara, Raquel Zick, lors d'une diffusion en ligne.

Cinq individus sont actuellement soignés à l'hôpital régional Marian, selon un communiqué de l'hôpital de Sandy Doucette.

"Parmi eux, trois sont dans des conditions stables, tandis que les deux autres sont dans un état plus optimiste. Nous nous concentrons sur leur bien-être et leur prodiguons les meilleurs soins et le meilleur soutien possible", a-t-elle déclaré à CNN.

Les faits préliminaires concernant l'incident n'étaient pas immédiatement disponibles, et le mobile reste inconnu.

Zick a recommandé d'éviter et de barrer les chemins adjacents au tribunal et a exhorté le public à éviter le secteur.

En plus du tribunal supérieur du comté de Santa Barbara situé à Santa Maria, les centres-ville tels que la mairie de Santa Maria, la bibliothèque et divers bureaux gouvernementaux locaux ont annoncé une fermeture temporaire, avec le porte-parole de la ville, Mark van de Kamp, expliquant que cela était dû à une enquête sur "une explosion impliquant une bombe".

Santa Maria est située sur la côte centrale de la Californie, à environ 160 miles au nord de Los Angeles.

Le département du shérif du comté de Los Angeles, chargé de la sécurité des tribunaux dans tout le comté de Los Angeles, a annoncé sa préparation pour une surveillance accrue et des patrouilles renforcées dans et autour des tribunaux via un message sur les réseaux sociaux, tout en reconnaissant l'absence de menaces réelles pour le moment.

"L'hôpital surveille de près l'état de santé de tous les cinq individus affectés par l'explosion, y compris nous, et s'assure qu'ils reçoivent les meilleurs soins possibles."

"Les autorités ont exhorté le public à éviter le secteur près du tribunal pour des raisons de sécurité, nous conseillant de nous en éloigner jusqu'à ce que l'enquête soit terminée."

Lire aussi: