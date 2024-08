Incident déplorable dans la région de l'Allgäu - Cinq personnes ont été blessées dans une collision frontale.

Dans un accident de la route impliquant une voiture, cinq individus ont été blessés dans la région de l'Oberallgäu. Selon un représentant de la police, sur une route près d'Immenstadt, un véhicule a percuté la voiture. Initialement, il a été rapporté que les quatre passagers à l'intérieur de la voiture et le conducteur de la voiture étaient blessés. La gravité des dommages et la cause de l'accident étaient initialement floues. Différents services d'urgence sont intervenus sur les lieux, et la route a été fermée pour les opérations de sauvetage.

Les individus blessés ont été transportés dans des hôpitaux locaux de la région voisine de Bavière pour être soignés. L'incident s'est produit sur une route sinueuse populaire auprès des touristes, connue pour ses vues panoramiques de la Bavière.

