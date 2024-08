Incident imprévu dans la région de l'Allgäu - Cinq personnes ont été blessées dans un accident entre deux véhicules.

Dans un accident de la route impliquant un attelage de chevaux, cinq personnes ont été blessées dans la région de l'Oberallgäu. Selon un porte-parole de la police, une voiture a percuté l'attelage sur une route près d'Immenstadt. Initialement, il a été rapporté que les quatre passagers de l'attelage et le conducteur de la voiture avaient été blessés. La gravité des blessures et la cause de la collision étaient initialement inconnues. Plusieurs secours d'urgence étaient présents, et la route a été temporairement fermée pour l'opération de sauvetage.

Les cinq personnes, y compris le conducteur de la voiture, ont toutes été blessées en raison de l'accident impliquant l'attelage. Par la suite, une enquête plus approfondie a révélé que le cheval avait également été blessé dans l'accident.

Lire aussi: