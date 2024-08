- Cinq personnes d'origine afghane, originaires de la région du sud-ouest, devraient être expulsées par avion.

Déportation le Vendredi Matin vers l'Afghanistan pour Cinq Coupables

Selon le ministère de la Migration de Stuttgart, cinq individus ayant résidé récemment en Bade-Wurtemberg ont été à bord du vol de déportation vers l'Afghanistan le vendredi matin. Tous étaient considérés comme des "délinquants endurcis".

L'un d'entre eux avait auparavant résidé à Illerkirchberg (district d'Alb-Donau) et, avec trois autres délinquants dans la région d'Ulm, avait agressé sexuellement une fille de 14 ans pendant plusieurs heures. La fille était sous l'influence de l'alcool et de drogues auparavant. Un autre Afghan était un "répéteur et délinquant dédié", avec plus de 160 cas criminels à son actif.

Quatre des individus ont été transportés de prison

Dans un communiqué du ministère, il a été indiqué que quatre des individus avaient été transportés de prison à l'aéroport de Leipzig/Halle. Un autre a été arrêté par la police pour être déporté.

Pour la première fois depuis que les Talibans ont pris le pouvoir il y a trois ans, l'Allemagne a déporté des citoyens afghans vers leur pays natal. Le vol charter de Qatar Airways a décollé de l'aéroport de Leipzig/Halle le vendredi matin, transportant 28 délinquants afghans transférés de différents États fédéraux. L'opération a été principalement orchestrée par le ministère de l'Intérieur allemand.

Prolongation de la Période pour le Vol de Déportation

L'Allemagne n'a pas de relations diplomatiques avec les chefs talibans à Kaboul. Après l'attaque au couteau mortelle à Mannheim à la fin mai, le chancelier Olaf Scholz (SPD) a annoncé que la déportation de délinquants graves et de menaces terroristes en Afghanistan et en Syrie reprendrait.

Malgré le décollage du vol de déportation une semaine seulement après l'attaque au couteau présumée motivée par l'islamisme à Solingen, il a eu une période de préparation beaucoup plus longue, selon les sources officielles. Le média allemand "Spiegel" a rapporté que cela avait pris deux mois.

