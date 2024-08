- Cinq personnes, dont des mineurs, ont été blessées dans une collision.

Dans un accident de la route glaçant dans le district de Main-Kinzig, cinq personnes ont été blessées. Selon les autorités policières, cet accident grave est survenu suite à une collision frontale entre deux véhicules.

Cet incident malheureux s'est produit aux alentours de midi sur la route départementale 3008. Le conducteur de 29 ans, pour des raisons encore inconnues, a quitté la route près de Schönen-Kilianstädten et a heurté de front un autre véhicule. En conséquence, le conducteur de 34 ans de la deuxième voiture et ses deux enfants mineurs, âgés de un et sept ans, ont subi des blessures graves.

Le nourrisson d'un an a subi des lésions graves à la tête et a été évacué par hélicoptère vers un hôpital. Le garçon de sept ans a été transporté à l'hôpital en ambulance en raison de fractures multiples aux jambes. Le conducteur et son passager de 26 ans ont également été conduits à des hôpitaux voisins, tous deux suspectés de souffrir d'hémorragies internes et de multiples blessures.

Un expert a été appelé pour reconstituer la scène de l'accident, et les deux véhicules, heavily damaged, ont été saisis. Les dommages totaux sont estimés à 50 000 euros. La route a été fermée à la circulation de midi jusqu'à environ 16h45.

