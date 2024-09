- Cinq mineurs arrêtés en Angleterre après une agression mortelle

Suite à une violente agression contre un homme âgé en Angleterre, la police a arrêté cinq mineurs, âgés de 12 et 14 ans, suspectés de meurtre. Ces trois filles et deux garçons sont actuellement interrogés, a confirmé la police du Leicestershire.

La victime de 80 ans a été attaquée avec une violence inouïe par un groupe de jeunes dans un parc à Braunstone Town, à Leicester, dimanche soir, alors qu'elle promenait son chien. Elle a malheureusement succombé à ses blessures à l'hôpital par la suite. Les suspects mineurs sont suspectés d'avoir quitté les lieux avant l'arrivée des secours.

La police a gardé sous silence des informations supplémentaires et a exhorté les témoins potentiels à se manifester. "Les enquêteurs travaillent sans relâche pour élucider les circonstances de l'agression", a déclaré la détective inspectrice Emma Matts. "Nous avons déjà arrêté plusieurs individus dans le cadre de nos efforts pour comprendre la situation." En Angleterre, les enfants âgés de 10 ans et plus sont considérés comme responsables de leurs actes criminels.

L'agression brutale de Braunstone Town a été classée comme un crime par la police. En raison de la gravité de l'infraction, les cinq mineurs sont soumis à un interrogatoire approfondi.

